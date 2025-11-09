Domingo con alerta amarilla por tormentas y posibilidad de granizo: las zonas afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas para este domingo en gran parte de la provincia. Se espera un día inestable, con nubosidad variable, viento y posible caída de granizo.

El pronóstico indica que el mal tiempo comenzará a sentirse desde la tarde con tormentas en algunas zonas de la provincia de Mendoza. Las condiciones se mantendrán inestables durante la noche.

Según el reporte de Defensa Civil, no se descarta la caída de granizo en forma aislada.

Durante la jornada de hoy, el tiempo se presentará seminublado a nublado, con viento leve del norte entre las 11 y las 21 horas, afectando principalmente la zona Norte, Este y Sur.

La máxima estimada es de 25°C con una mínima de 11°C.

En la Cordillera, el cielo permanecerá parcialmente nublado, sin tormentas previstas.

Las zonas afectadas por la alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta amarilla por tormentas para el Sur, el Valle de Uco y parte del Este provincial.

Los departamentos más afectados serían San Rafael, General Alvear, Malargüe, Tunuyán, Tupungato, Luján de Cuyo, Junín y Rivadavia.

¿Cómo sigue el tiempo en Mendoza?

Lunes

Se espera viento leve del norte durante gran parte del día, con probabilidad de lluvias en el Oeste del Gran Mendoza, Valle de Uco y zona Sur hacia la noche.

Posible granizo pequeño y aislado.

En alta montaña, el cielo se mantendrá mayormente despejado.

Máxima: 28°C. | Mínima: 9°C.

Martes

El día comenzará con restos de tormentas en el Sur y el Valle de Uco, pero mejorará desde media mañana.

Habrá ingreso de viento sur con ráfagas de hasta 40 km/h, y descenso de la temperatura hacia la tarde.

En cordillera, cielo despejado durante la tarde.

Máxima: 24°C. | Mínima: 6°C.