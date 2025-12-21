Domingo caluroso y con lluvias en Mendoza: a cuánto llegará la máxima

El pronóstico del tiempo anticipa una jornada algo nublada y ventosa, con lluvias aisladas hacia la noche y precipitaciones en cordillera. La temperatura máxima alcanzará los 32°C.

Este domingo 21 de diciembre se presenta en Mendoza con cielo algo nublado y condiciones de viento, sin cambios significativos en la temperatura.

Según el pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas, durante la noche podrían registrarse lluvias aisladas en distintos puntos de la provincia.

Tras unos días marcados por el calor, el domingo llega con un escenario similar y una temperatura máxima estimada en 32°C y una mínima de 18°C.

A lo largo del día predominará la nubosidad variable, mientras que el viento aportará algo de alivio térmico.

En zona de cordillera también se esperan precipitaciones.

Pronóstico extendido en Mendoza

Lunes

Para el lunes, el pronóstico anticipa una jornada algo nublada e inestable, con probabilidad de lluvias y continuidad del calor.

Máxima: 31°C | Mínima: 18°C

Martes

Se perfila como el día más caluroso de la semana. Se espera un marcado ascenso de la temperatura, con una máxima de 35°C y una mínima de 20°C.