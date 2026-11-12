DNI y pasaportes más caros en Mendoza: cuánto costará renovarlos

Los documentos emitidos en 2011 están entre los que deben revisar su fecha de vencimiento. El director del Registro Civil, Agustín Píscopo, explicó cómo solicitar turnos y cuáles son los costos actualizados.

El Registro Civil de Mendoza recordó la importancia de revisar la fecha de vencimiento del Documento Nacional de Identidad (DNI) y realizar las renovaciones correspondientes. Según explicó su director, Agustín Píscopo, durante este año vencen documentos tarjeta emitidos en 2011, por lo que recomendó controlar la fecha que figura en cada ejemplar.

Tener el DNI vencido puede generar inconvenientes al momento de salir del país o realizar determinados trámites. Por eso, también es importante verificar si corresponde efectuar las actualizaciones obligatorias para los menores de edad: la primera, entre los 5 y los 8 años, y la segunda, a los 15.

Para gestionar la renovación, los mendocinos pueden solicitar un turno a través de la aplicación o el sitio web Mendoza por Mí. El turno es gratuito, aunque la emisión del documento tiene un costo que depende del tipo de trámite elegido.

El procedimiento se realiza desde la plataforma. Para solicitarlo, hay que ingresar a la aplicación o a la página web, buscar la opción “DNI” y seleccionar el trámite de renovación.

Una vez allí, se puede elegir entre dos modalidades:

DNI común: tiene un plazo estimado de entrega de entre 15 y 20 días.

tiene un plazo estimado de entrega de entre 15 y 20 días. DNI exprés: demora menos de cinco días, según los tiempos informados por el Registro Civil.

También es posible seleccionar la oficina del Registro Civil más cercana al domicilio o aquella que resulte más conveniente.

Píscopo recordó que los turnos no tienen costo y que la atención durante los fines de semana y feriados continúa en la oficina del Registro Civil ubicada en el ExHiper Libertad. Esta alternativa está destinada especialmente a quienes no pueden concurrir durante los días hábiles por razones laborales o necesitan acompañar a adultos mayores para realizar el trámite.

Cuánto cuesta renovar el DNI y sacar el pasaporte

Por una disposición del Registro Nacional de las Personas (Renaper), se actualizaron los aranceles para la emisión de documentos y pasaportes. Los nuevos valores comenzarán a regir el 21 de noviembre.

En el caso del DNI, la modalidad común pasará de $10.000 a $20.000, mientras que la exprés aumentará de $26.000 a $52.000.

Para el pasaporte, los valores serán los siguientes:

Común: $130.000.

$130.000. Exprés: $260.000.

$260.000. De resolución inmediata: $429.000.

Este último es el que se tramita en el aeropuerto y permite obtener el documento en un plazo mucho más breve.

Quienes no puedan concurrir durante los días hábiles también tienen la posibilidad de realizar el trámite en la oficina del Registro Civil ubicada en el ExHiper Libertad, que mantiene la atención los fines de semana y feriados.

Píscopo explicó que esta alternativa busca facilitar el acceso a quienes tienen dificultades para acercarse durante la semana por cuestiones laborales o necesitan acompañar a adultos mayores.

El director del Registro Civil también se refirió a las personas que atraviesan situaciones de vulnerabilidad económica y necesitan gestionar el documento sin pagar el arancel.

Según explicó, el Renaper modificó el procedimiento para solicitar la exención. Ahora, una trabajadora social debe completar un formulario y realizar una evaluación socioeconómica. Con esos datos, el organismo nacional determina si corresponde otorgar el beneficio.

Por último, Píscopo aclaró: “Todos los trámites de la provincia del Registro Civil son gratuitos, como las actas, los certificados, cualquier tipo de trámite que se realiza en la oficina“, recordó.