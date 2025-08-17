Día del Niño con cielo parcialmente nublado: el pronóstico para este domingo en Mendoza

El cielo tendrá nubosidad parcial y vientos leves, con posibilidad de nevadas en la zona cordillerana.

Este domingo se celebra el Día del Niño y el clima en Mendoza tendrá distintas características a lo largo de la jornada.

Según el pronóstico, se prevé tiempo variable con temperaturas estables y la llegada de nevadas en cordillera hacia la noche.

En el comienzo de la semana se esperan cambios con un descenso marcado de la temperatura.

Salida y puesta del sol:

Salida del sol: 08:07 horas

Puesta del sol: 19:03 horas

Pronóstico del tiempo extendido

Domingo

El cielo permanecerá parcialmente nublado, con poco cambio en la temperatura y vientos leves del sector sur.

Hacia la noche se anuncian nevadas en la cordillera.

La máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 6°C.

Lunes

Se espera una jornada mayormente nublada, fría y ventosa, con vientos moderados del sector sur.

Se prevén precipitaciones aisladas y nevadas en cordillera.

La temperatura descenderá, con una máxima de 13°C y una mínima de 8°C.

Martes

El día se presentará algo nublado, con un leve ascenso en la temperatura y vientos moderados del sur.

En cordillera continuarán las nevadas.

La máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 6°C.