Día del Niño con cielo parcialmente nublado: el pronóstico para este domingo en Mendoza

El cielo tendrá nubosidad parcial y vientos leves, con posibilidad de nevadas en la zona cordillerana.
Este domingo se celebra el Día del Niño y el clima en Mendoza tendrá distintas características a lo largo de la jornada.
Según el pronóstico, se prevé tiempo variable con temperaturas estables y la llegada de nevadas en cordillera hacia la noche.
En el comienzo de la semana se esperan cambios con un descenso marcado de la temperatura.
Salida y puesta del sol:
- Salida del sol: 08:07 horas
- Puesta del sol: 19:03 horas
Pronóstico del tiempo extendido
Domingo
El cielo permanecerá parcialmente nublado, con poco cambio en la temperatura y vientos leves del sector sur.
Hacia la noche se anuncian nevadas en la cordillera.
La máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 6°C.
Lunes
Se espera una jornada mayormente nublada, fría y ventosa, con vientos moderados del sector sur.
Se prevén precipitaciones aisladas y nevadas en cordillera.
La temperatura descenderá, con una máxima de 13°C y una mínima de 8°C.
Martes
El día se presentará algo nublado, con un leve ascenso en la temperatura y vientos moderados del sur.
En cordillera continuarán las nevadas.
La máxima alcanzará los 18°C y la mínima será de 6°C.