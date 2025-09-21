Día del Empleado de Comercio: los locales que estarán abiertos en el Mendoza Shopping

Este lunes 22 de septiembre, Mendoza Shopping permanecerá cerrado por la celebración del Día del Empleado de Comercio, pero algunos servicios esenciales continuarán funcionando con normalidad.

Este lunes 22 de septiembre, Mendoza Shopping permanecerá cerrado en su mayoría por la celebración del Día del Empleado de Comercio.

Esta fecha, que se conmemora cada año el cuarto lunes de septiembre y está respaldada por la Ley 26.541, garantiza el descanso de todos los trabajadores del sector, incluyendo supermercados, shoppings, mayoristas y comercios minoristas.

El Centro de Empleados de Comercio de Mendoza (CEC), junto a las cámaras empresarias UCIM, CECITYS y FEM, confirmaron que la medida se cumplirá en todo el comercio, y que los empleados no deben presentarse: se considera un feriado para ellos. Además, se realizarán inspecciones para verificarlo, y la Subsecretaría de Trabajo puede aplicar sanciones si se detecta actividad laboral.

¿Qué locales abrirán en Mendoza Shopping?

Aunque la mayoría de los locales estarán cerrados, algunos sectores de entretenimiento, gastronomía y saludfuncionarán con normalidad. El Patio de Comidas, Bancos, Cines, Distrito Shopping Food, Farmacia y el Gimnasio seguirán abiertos en sus horarios habituales. Algunos locales podrán abrir atendidos por sus dueños o familiares, sin empleados.

Locales y servicios abiertos:

Banco Supervielle: 8 a 13 hs

Farmacia Chester: 9 a 22 hs

VEA: 9 a 21 hs

Sport Club: 7 a 22 hs

Cinépolis: 12 a 00 hs

Neverland: 12 a 22.30 hs

Patio de comidas: 10 a 00 hs

Distrito Shopping Food: 9 a 01 hs

Para tener en cuenta

La mayoría de los comercios permanecerán cerrados, aunque algunos locales atendidos por sus dueños y farmacias de turno seguirán abiertos.

Transporte, administración pública y otros servicios funcionarán con normalidad.