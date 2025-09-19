¿Por qué este lunes no vas a poder ir a los shoppings ni a los hipermercados?

El 22 de septiembre se celebra el Día del Empleado de Comercio y cerrarán supermercados, shoppings, mayoristas y locales minoristas en Mendoza.

Si estabas pensando en hacer compras grandes, recorrer el shopping o aprovechar las ofertas del supermercado, mejor reprogramá tus planes: este lunes 22 de septiembre de 2025 no habrá actividad comercial en Mendoza.

La razón es que se celebra el Día del Empleado de Comercio, una fecha que se conmemora cada año el cuarto lunes de septiembre y que está respaldada por la Ley 26.541. El descanso alcanza a todos los trabajadores del sector, lo que implica que permanecerán cerrados supermercados, shoppings, mayoristas y comercios minoristas.

¿Qué significa en la práctica?

El Centro de Empleados de Comercio de Mendoza (CEC), junto a las cámaras empresarias UCIM, CECITYS y la Federación Económica de Mendoza (FEM), ratificaron la vigencia plena del acuerdo:

No abrirán las grandes superficies (hipermercados, shoppings, cadenas mayoristas).

Los comercios minoristas también deberán cerrar , salvo los atendidos por sus propios dueños.

No se paga doble , porque según informó el Centro de Empleados de Comercio a ELNUEVE.COM los trabajadores no deben presentarse: se considera un feriado para ellos. De hecho se realizarán insepecciones para constatarlo.

Si se detecta a empleados trabajando, la Subsecretaría de Trabajo puede aplicar sanciones.

En resumen: este lunes, el movimiento comercial será mínimo, y lo más probable es que encuentres persianas bajas en casi todo el comercio.

¿Por qué se celebra el Día del Empleado de Comercio?

La efeméride fue instituida en 2009, cuando se sancionó la Ley 26.541, que en su artículo segundo establece que “en dicho día los empleados de comercio no prestarán labores, asimilándose el mismo a los feriados nacionales a todos los efectos legales”.

En 2020 se resolvió trasladar la celebración al cuarto lunes de septiembre, sin importar si el 26 (fecha original) cae en otro día, para facilitar la organización del sector. Este año, la fecha coincide con el lunes 22 de septiembre.

Un poco de historia

El origen de la conmemoración se remonta a 1934, con la sanción de la Ley 11.729, durante la presidencia de Agustín P. Justo. Esa norma, impulsada por la Federación Argentina de Empleados de Comercio, marcó un antes y un después en la legislación laboral al reconocer derechos como la indemnización por despido y la licencia por enfermedad o accidente para los trabajadores mercantiles.

Lo que tenés que tener en cuenta

Si necesitás hacer compras grandes, anticipalas al fin de semana .

Para este lunes, solo quedarán funcionando los comercios atendidos por sus dueños, farmacias de turno y algunos rubros exceptuados.

El transporte, la administración pública y otros servicios funcionarán con normalidad.

En conclusión, este lunes 22 los trabajadores de comercio tendrán su día de descanso y vos, como consumidor, vas a encontrar la mayoría de las puertas cerradas.