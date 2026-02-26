Detuvieron al acusado de apuñalar siete veces a un boxeador en Tunuyán

Un joven profesor de kickboxing fue atacado con siete puñaladas a la salida de un gimnasio en Tunuyán. El agresor, de 23 años, fue detenido tras varios allanamientos y quedó imputado por homicidio en grado de tentativa.

Un violento ataque sacudió a Tunuyán, luego de que un reconocido profesor y ex campeón de kickboxing fuera apuñalado en la puerta de un gimnasio. El agresor, un joven de 23 años con antecedentes, fue detenido en las últimas horas y quedó a disposición de la Justicia. La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa.

El hecho se registró alrededor de las 22:20 en el Gimnasio ABC, ubicado en calle Pellegrini 159. La víctima, Ignacio Gabriel Acosta, de 21 años y conocido en el ambiente deportivo local, fue sorprendido por un hombre que lo atacó con un arma blanca cuando se encontraba en el lugar.

Por razones que todavía se investigan, el agresor le dio siete puñaladas en distintas partes del cuerpo y luego se dio a la fuga. Un llamado al 911 alertó a la Policía, mientras que efectivos que patrullaban la zona advirtieron que trasladaban a un joven herido en un vehículo particular hacia el hospital.

Acosta fue ingresado al Hospital Scaravelli, donde los médicos constataron que presentaba heridas en el tórax, la espalda y el brazo izquierdo. El diagnóstico confirmó un neumotórax por perforación pulmonar, por lo que debió ser intervenido quirúrgicamente de urgencia. Tras la operación, el joven quedó internado en sala común, estable y fuera de peligro, aunque con pronóstico reservado y bajo seguimiento médico.

Detención del presunto agresor

En el lugar del ataque, personal de Policía Científica detectó manchas de sangre en la vía pública y preservó la escena para realizar las pericias correspondientes. Además, se desplegaron rastrillajes en inmediaciones del Polideportivo y en calles Pellegrini, Roca y Sáenz Peña.

Según informaron fuentes oficiales, se realizaron allanamientos en el departamento y finalmente fue detenido el presunto autor del hecho, un joven oriundo de Tunuyán. La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Tunuyán-San Carlos.

El acusado está sindicado como el responsable del ataque con arma blanca contra el profesor de kickboxing y enfrenta cargos por homicidio en grado de tentativa, delito que prevé penas severas en caso de ser hallado culpable.