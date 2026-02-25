Mendoza: apuñalaron 7 veces a un luchador de kickboxing en la puerta de un gimnasio

Un joven campeón de kickboxing fue atacado con siete puñaladas en la puerta de un gimnasio en Tunuyán. La víctima fue operada por una perforación pulmonar, está fuera de peligro y el agresor permanece prófugo.

Un violento episodio conmocionó a Tunuyán, en el Valle de Uco, donde un joven luchador de kickboxing fue atacado con un arma blanca en la puerta de un gimnasio. La víctima, de 21 años, recibió siete puñaladas, fue operada de urgencia y permanece fuera de peligro. El agresor está prófugo y la causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa.

El hecho ocurrió cerca de las 22.20 en el Gimnasio ABC, ubicado en calle Pellegrini 159. Según la información oficial, Ignacio Gabriel Acosta, reconocido en el ambiente deportivo local, fue sorprendido por un hombre que lo atacó con un elemento cortopunzante.

De acuerdo a las primeras versiones, el joven se encontraba en el gimnasio y, por motivos que aún se investigan, fue agredido y sufrió múltiples heridas de arma blanca.

Personal policial fue alertado a través de un llamado al 911, mientras que efectivos que se encontraban en la zona advirtieron la situación al detectar que trasladaban a una persona herida en un vehículo particular.

Acosta fue llevado hasta el hospital Scaravelli, donde los médicos constataron que presentaba siete heridas de arma blanca distribuidas en tórax, espalda y brazo izquierdo. El diagnóstico confirmó un neumotórax por perforación pulmonar, por lo que fue intervenido quirúrgicamente de urgencia. Tras la operación, el joven quedó estable e internado en sala común, fuera de peligro.

En el lugar del ataque se detectaron manchas de sangre en la vía pública, por lo que se preservó la escena y trabajó Policía Científica. Además, se realizaron rastrillajes y patrullajes en inmediaciones del Polideportivo y en calles Pellegrini, Roca y Sáenz Peña, entre otras zonas.

Según los investigadores, el presunto autor sería un hombre joven que se retiró caminando del lugar y vestía un buzo al momento del ataque. Hasta ahora no fue detenido y continúa prófugo. La causa fue caratulada como homicidio en grado de tentativa, mientras avanza la búsqueda para identificar y capturar al agresor.