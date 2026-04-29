Detuvieron a dos sospechosos por el crimen del empleado municipal que se defendió de un robo con un machete

La Policía realizó allanamientos en Maipú y logró detener a dos hombres vinculados al asesinato de Germán David Di Giovambattista.

El violento asesinato de Germán David Di Giovambattista, ocurrido el 11 de abril en el distrito de El Bermejo, sigue generando conmoción en Mendoza. El hombre, de 39 años, empleado municipal y padre de dos hijas, fue atacado en su vivienda por un grupo de delincuentes que ingresó durante la madrugada. En un intento desesperado por defenderse, salió con un machete, pero recibió un disparo que le provocó la muerte en el lugar.

Tras semanas de investigación, la Policía de Mendoza logró detener a dos sospechosos en el departamento de Maipú. Los allanamientos fueron confirmados por la ministra de Seguridad y Justicia, Mercedes Rus, quien aseguró: “En Mendoza el orden no se negocia y la seguridad es prioridad. Este caso demuestra el compromiso de la Policía y la Justicia para dar respuestas rápidas”.

La reconstrucción del hecho indica que los delincuentes exigían la entrega de una moto que no estaba en la vivienda, lo que refuerza la hipótesis de un error de objetivo. Este detalle fue clave para comprender la violencia del ataque y la desesperación de la víctima, que intentó defender a su familia con lo que tenía a mano.

El avance de la investigación se apoyó en cámaras de seguridad que registraron parte de la discusión y el ataque, además de testimonios de vecinos que señalaron el vehículo en el que escaparon los agresores: un Volkswagen Bora. Esa pista permitió orientar los operativos y finalmente dar con los sospechosos.

Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía de Homicidios, que ahora analiza pruebas balísticas y registros de cámaras para consolidar la acusación. Se espera que en los próximos días se definan las imputaciones formales y se determine si actuaron junto a otros cómplices.

El crimen de Di Giovambattista no solo impactó por la brutalidad del ataque, sino también por el perfil de la víctima. Era un trabajador municipal, sin antecedentes ni conflictos previos, que vivía con su esposa y sus hijas en una zona residencial de Bermejo. La familia y los vecinos reclamaron mayor presencia policial y medidas de prevención frente a hechos de inseguridad cada vez más violentos.

La ministra Rus insistió en que el caso refleja la necesidad de fortalecer la coordinación entre fuerzas de seguridad y el Poder Judicial: “La sociedad necesita respuestas rápidas y contundentes frente a hechos de esta gravedad”. Mientras tanto, la comunidad de Guaymallén espera que la Justicia avance con firmeza para esclarecer el crimen y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias.