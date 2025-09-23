Detienen a un sospechoso por la desaparición de Sebastián Codina Bandes en el 2023 en la feria del usado de Guaymallén

La Justicia detuvo a un hombre 27 años de El Algarrobal tras una investigación de años. Se trataría de la persona que vivía con el desaparecido cerca del predio de Guaymallén.
Luego de años de pedido de justicia por parte de la familia, este martes se dio un paso importante que ayuda a esclarecer la desaparición de Sebastián Codina Bandes sucedida en enero del 2023 y por la cual la Justicia otorgaba más de $10 millones por datos sobre lo que le pasó.
Este martes detuvieron a un hombre de 27 años en El Algarrobal. El procedimiento se llevó a cabo en calle Río Juramento por personal de la División Homicidios, bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción 17 a cargo de Gustavo Pirrello, de la Unidad Fiscal de Homicidios.
Además de la detención de esta persona, secuestraron un teléfono celular marca Samsung, color azul, considerado de interés para la causa. El detenido fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia para el cumplimiento de las medidas correspondientes en la investigación en curso.
El detenido sería la persona que convivía con Sebastián cuando desapareció en 2023. Según la investigación, ambos no tenían una buena relación y por ello fue el principal sospechoso. De hecho, tiempo atrás se detuvo al padre pero luego fue liberado por falta de pruebas.
La desaparición de Sebastián Codina Bandes
Darío Sebastián Codina Bandes fue visto por última vez el 17 de enero de 2023. Trabajaba en la feria del usado de Guaymallén.
La última comunicación que tuvo con una amiga fue ese mediodía del 17 de enero. A partir de ahí, no hubo ningún otro contacto y se inició una intensa búsqueda para dar con su paradero.
“Vio algo que no debía”: el dolor de la madre de Sebastián
Inés Bandes, la mamá de Sebastián, nunca dejó de pedir Justicia por su hijo y fue uno de los motores para que nunca se caiga la investigación. En una entrevista hecha en el 2024 por Noticiero 9 relató que sentía que “él vio algo que no debía”. En ese momento, aclaró que los testigos tienen miedo, pero que ella seguirá hasta que haya justicia.
En ese momento, en diálogo con Canal 9 señaló: “esa gente tiene que pagar lo que hizo”.