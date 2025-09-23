Detienen a un sospechoso por la desaparición de Sebastián Codina Bandes en el 2023 en la feria del usado de Guaymallén

La Justicia detuvo a un hombre 27 años de El Algarrobal tras una investigación de años. Se trataría de la persona que vivía con el desaparecido cerca del predio de Guaymallén.

Luego de años de pedido de justicia por parte de la familia, este martes se dio un paso importante que ayuda a esclarecer la desaparición de Sebastián Codina Bandes sucedida en enero del 2023 y por la cual la Justicia otorgaba más de $10 millones por datos sobre lo que le pasó.

Este martes detuvieron a un hombre de 27 años en El Algarrobal. El procedimiento se llevó a cabo en calle Río Juramento por personal de la División Homicidios, bajo directivas de la Fiscalía de Instrucción 17 a cargo de Gustavo Pirrello, de la Unidad Fiscal de Homicidios.

Además de la detención de esta persona, secuestraron un teléfono celular marca Samsung, color azul, considerado de interés para la causa. El detenido fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia para el cumplimiento de las medidas correspondientes en la investigación en curso.

El detenido sería la persona que convivía con Sebastián cuando desapareció en 2023. Según la investigación, ambos no tenían una buena relación y por ello fue el principal sospechoso. De hecho, tiempo atrás se detuvo al padre pero luego fue liberado por falta de pruebas.

La desaparición de Sebastián Codina Bandes