Mendoza: ofrecen millonaria recompensa por datos sobre tres personas desaparecidas

El Ministerio de Seguridad y Justicia ofrece $10.500.000 por información que permita dar con el paradero de Darío Codina Bandes, Nataniel Guzmán y Juan Manuel Martínez Araujo, desaparecidos en 2023 en Mendoza.

El Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza lanzó un pedido público de colaboración para dar con el paradero de tres hombres desaparecidos en 2023. Para cada caso, se ofrece una recompensa de $10.500.000 a quienes aporten información certera que permita avanzar en la investigación.

Los casos

Darío Sebastián Codina Bandes

Fue visto por última vez el 17 de enero de 2023 a las 12 horas, cuando mantuvo el último contacto telefónico. Desde entonces no se sabe nada de él.

Nataniel Ricardo Guzmán

Desapareció el 27 de enero de 2023. Según la denuncia de su ex pareja, mantuvo una comunicación vía WhatsApp ese mismo día a las 13:36. Guzmán habría decidido regresar desde Mar de Ajó tras una discusión. Los registros de su teléfono celular ubicaron la última señal el 2 de febrero de 2023 a las 19:48, captada por una antena en Canota, Villavicencio (Las Heras).

Juan Manuel Martínez Araujo

El 3 de enero de 2023, cerca de las 19, fue visto en el bar “La Belu”, en Tres Esquinas de Perdriel (Luján de Cuyo), donde compartía con amigos. Más tarde se retiró con uno de ellos en un vehículo y, según los testimonios, habría sido dejado en la madrugada del 4 de enero en calle San Martín o Ruta 15, cerca del barrio Juan Pablo II. Desde entonces se desconoce su paradero. Martínez Araujo tenía 29 años al momento de la desaparición, una altura aproximada de 1,70 metros, cabello corto teñido de blanco, barba de pocos días y varios tatuajes en los brazos.

Recompensa y contactos

En los tres casos, la recompensa ofrecida es de 25.000 Unidades de Fiscalización (UF), equivalentes a $10.500.000 según el valor actualizado en 2025.

El pago de la suma estará supeditado a la calidad de la información aportada y deberá ser validado por las autoridades judiciales correspondientes.

Las personas que dispongan de datos pueden comunicarse de manera confidencial con:

Dirección de Investigaciones : 0800-222-7627 o 0261-3857138

Unidad Fiscal de Homicidios y Violencia Institucional : 348-7844, 348-7845, 348-7846

Correo electrónico: meufihomic1c1@jus.mendoza.gov.ar

Las autoridades reiteraron la importancia de la colaboración ciudadana para esclarecer estos casos y dar respuestas a las familias.