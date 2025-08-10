Detienen a dos mujeres con 215 cápsulas de droga ingeridas en colectivo con destino a Mendoza

En un control sobre la Ruta 38, detuvieron a dos mujeres que llevaban 215 cápsulas de cocaína ingeridas en un colectivo con destino a Mendoza. Están internadas hasta completar el tratamiento médico.

Agentes de la Sección Núcleo del Escuadrón 67 “Catamarca” realizaron un control en un transporte público que cubría la ruta entre La Quiaca (Jujuy) y Mendoza.

El operativo tuvo lugar sobre el kilómetro 596 de la Ruta Nacional Nº 38, en la zona de El Portezuelo.

Durante la inspección, detectaron a dos pasajeras de nacionalidad boliviana que no contaban con documentos legales para ingresar al país. En el registro, encontraron 42 cápsulas con una sustancia en polvo, escondidas dentro de medias colocadas al costado de sus asientos.

Las pruebas realizadas por personal de Criminalística y Estudios Forenses confirmaron que el contenido era cocaína, con un peso total de 528 gramos. Por esta razón, se notificó al Juzgado Federal Nº 1 y a la Fiscalía Federal de Catamarca, quienes ordenaron la detención de las mujeres y su traslado al Hospital San Juan Bautista, en la capital provincial, para realizar exámenes médicos.

Los estudios revelaron que ambas mujeres tenían objetos extraños en la zona abdominal, por lo que el juez dispuso que permanezcan internadas hasta que se complete la expulsión de todas las cápsulas y se terminen los tratamientos médicos necesarios. Además, se informó a la Oficina Consular de Bolivia sobre el caso.

Finalmente, los gendarmes contabilizaron un total de 215 cápsulas con cocaína, que sumaron un peso de 2 kilos con 44 gramos.