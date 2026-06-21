Día del Padre con frío y probabilidad de lluvias en Mendoza: a cuánto llegará la máxima este domingo

El domingo llegará con descenso de la temperatura, probabilidad de lluvias y viento del sur. Además, el pronóstico anticipa heladas y frío para los próximos días en Mendoza.

El Día del Padre en Mendoza estará acompañado por un cambio en las condiciones del tiempo.

Para este domingo 21 de junio se espera una jornada fresca, con cielo parcialmente nublado, probabilidad de precipitaciones aisladas y un marcado descenso de la temperatura por el ingreso de viento del sector sur.

Según informó la Dirección de Contingencias Climáticas, el día comenzará con nubosidad, vientos del sur y algunas lluvias aisladas.

Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó lluvias durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, las condiciones mejorarán y el cielo permanecerá parcialmente nublado.

Además, se prevé una máxima de 15°C y una mínima de 3°C.

Así seguirá el tiempo en Mendoza durante la semana

Lunes 22 de junio

Poca nubosidad, heladas matinales y descenso de la temperatura.

Máxima de 10°C y mínima de 1°C.

Martes 23 de junio

Cielo con poca nubosidad, heladas durante la mañana y leve ascenso de la temperatura.

Máxima de 11°C y mínima de 1°C.

Miércoles 24 de junio

Continuará el tiempo estable, con heladas matinales y aumento gradual de la temperatura.

Máxima de 12°C y mínima de 0°C.

Jueves 25 de junio

Se mantendrá el buen tiempo, con poca nubosidad y una recuperación de las temperaturas.

Máxima de 14°C y mínima de 3°C.