Mendoza: atropelló, mató a un hombre de 60 años y se dio a la fuga

Un hombre de 60 años murió tras ser atropellado en calle Don Bosco. El conductor se dio a la fuga y es intensamente buscado por la Oficina Fiscal de Maipú.

Un trágico accidente vial ocurrió esta mañana en Maipú, dejando como saldo el fallecimiento de un hombre de 60 años. El hecho se registró alrededor de las 7.30 en calle Don Bosco, antes de llegar a calle Roma. El hombre que lo atropelló se dio a la fuga y lo buscan.

Según informaron desde la Comisaría 49°, un llamado a la línea de emergencias alertó sobre la presencia de una persona tendida sobre la carpeta asfáltica. Al arribar al lugar, personal policial constató que el hombre presentaba heridas de extrema gravedad, junto a restos de vidrios y plásticos compatibles con los de un vehículo, lo que permitió presumir que había sido atropellado.

La víctima fue identificada como Eliberto Cruz Cardozo, de 60 años. A pesar de la rápida intervención del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), los médicos confirmaron su fallecimiento en el lugar debido a las lesiones sufridas.

El conductor involucrado se dio a la fuga y aún no fue identificado. La Oficina Fiscal de Maipú lleva adelante la investigación para dar con el vehículo y el responsable del hecho.