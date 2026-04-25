Descenso de la temperatura y lluvias aisladas: el pronóstico del tiempo para este sábado en Mendoza

El día arranca inestable, pero las condiciones mejorarán con el correr de las horas. El frío se se sentirá más el domingo.

Después de un viernes cálido y agradable, este sábado llega con cambios en el tiempo en Mendoza, con un descenso de la temperatura y condiciones algo inestables durante la mañana.

Según la Dirección de Contingencias Climáticas, la jornada tendrá nubosidad variable y mejoras hacia la tarde. En las primeras horas podrían registrarse lluvias aisladas, mientras que los vientos soplarán del sur con intensidad moderada, rotando hacia el noreste con el paso del día.

En cordillera, el cielo estará parcialmente nublado.

La temperatura máxima alcanzará los 21°C, mientras que la mínima será de 12°C.

Cómo sigue el tiempo

Domingo

se espera una jornada algo nublada y más fría, con un nuevo descenso de la temperatura y vientos moderados del sur.

La máxima llegará a los 18°C y la mínima será de 11°C.

Lunes

Habrá nubosidad variable y un leve ascenso térmico, con vientos del noreste.

En cordillera se prevén precipitaciones, mientras que en el llano las condiciones se mantendrán estables.

La máxima alcanzará los 20°C y la mínima descenderá a 6°C.