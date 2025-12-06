Para este sábado se mantiene la alerta amarilla por tormentas en Mendoza, con lluvias, caída de granizo y un marcado descenso de la temperatura.

La provincia de Mendoza atraviesa un sábado marcado por la inestabilidad. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene vigente una alerta amarilla por tormentas.

El área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, frecuente actividad eléctrica, ráfagas que podrían alcanzar los 70 km/h y abundante caída de agua en períodos cortos. Se prevén valores diarios de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados en forma puntual. En las zonas de alta cordillera las precipitaciones pueden ser mayormente en forma de granizo y/o nieve.

Las zonas afectadas

El SMN informó que la alerta amarilla afecta al Gran Mendoza, Lavalle, San Martín, Rivadavia, Junín, Santa Rosa, San Carlos, Tunuyán, Tupungato y zonas de alta montaña.

Desde las primeras horas del día, el cielo se presenta parcialmente nublado, con un marcado descenso de la temperatura tras varios días de calor.

Durante la tarde y la noche podrían desarrollarse tormentas aisladas, especialmente sobre el Gran Mendoza, el Valle de Uco y la zona Este. También se registran vientos moderados del sudeste, asociados al ingreso de un frente frío.

La temperatura estimada para hoy:

Máxima: 28°C | Mínima: 20°C

En la zona cordillerana se espera cielo parcialmente nublado e inestable, con precipitaciones intermitentes y ráfagas moderadas que podrían reducir la visibilidad por momentos. Se mantienen las probabilidades de lluvias y nevadas débiles en sectores elevados.

Pronóstico extendido

Domingo

Continuará con un escenario similar: parcialmente nublado, con lluvias y tormentas, descenso de la temperatura y tiempo ventoso.

Máxima: 25°C | Mínima: 14°C

Lunes

Las condiciones mejorarán de forma gradual. El día se presentará algo nublado, con ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

Máxima: 30°C | Mínima: 14°C

Martes

Se espera una jornada algo nublada, con un nuevo ascenso de la temperatura y posibilidad de tormentas aisladas hacia la noche. En cordillera continuarán las precipitaciones.

Máxima: 34°C | Mínima: 16°C