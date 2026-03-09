Desayuno Real: el primer mensaje de las nuevas Reina y Virreina de la Vendimia 2026

A pocas horas de la histórica coronación en el Teatro Griego Frank Romero Day, la Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, y la Virreina Agustina Giacomelli tuvieron su primer contacto con la prensa durante el tradicional Desayuno Real. En el encuentro, las soberanas compartieron sus sensaciones tras la elección y adelantaron sus proyectos para el nuevo ciclo vendimial.

Con sonrisas, emoción y una agenda oficial que ya comenzó a tomar ritmo, la Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolínez, y la Virreina Nacional Agustina Giacomelli protagonizaron su primera actividad oficial tras la coronación.

El tradicional Desayuno Real se realizó en la terraza del hotel Hyatt de Mendoza, donde ambas soberanas se reunieron con periodistas y autoridades para compartir sus primeras impresiones después de la elección que se celebró el domingo en el Teatro Griego Frank Romero Day.

La coronación se dio en el marco del espectáculo “90 cosechas de una misma cepa”, que finalmente se realizó con un día de retraso debido a la reprogramación por las tormentas que afectaron a Mendoza durante el fin de semana.

Azul Antolínez: emoción, gratitud y compromiso

Durante el encuentro con Canal 9, la flamante Reina Nacional de la Vendimia se mostró emocionada y agradecida por el apoyo recibido. “Me siento muy plena y muy contenta. Me levanté esta mañana con muchísima energía y con ganas de compartir este momento con todos ustedes, que son quienes acompañan esta fiesta”, expresó.

Antolínez también recordó el momento de la votación, uno de los instantes más intensos de la noche vendimial. “Los votos estuvieron muy repartidos y arriba del escenario todo es bastante confuso. Muchas veces ni siquiera escuchaba cuando decían mi nombre; me daba cuenta por el grito de la hinchada. El conteo fue uno de los momentos más emocionantes de toda la noche”, relató.

La joven de San Rafael contó además que, aunque siempre estuvo vinculada a la cultura vendimial, nunca imaginó que llegaría a ser reina. “De chica no soñaba con ser reina, pero la Vendimia siempre estuvo presente en mi vida. Mi abuelo trabajó toda su vida en la vid y desde muy pequeño conoció el verdadero significado de la cosecha”, explicó.

Además de su rol como soberana, Azul Antolínez también es emprendedora. Durante el desayuno compartió detalles de su camino en el mundo del comercio. “Desde chica me gustó el comercio y las ventas. Empecé mi emprendimiento cuando todavía estaba en el secundario haciendo accesorios artesanales”, contó.

Con el tiempo, ese proyecto fue creciendo hasta convertirse en un negocio propio. “En 2024 pude abrir mi local. Hoy trabajo principalmente para mujeres mendocinas y me encanta poder asesorarlas y acompañarlas. Es un sueño que se hizo realidad”, señaló.

Agustina Giacomelli y su proyecto sobre salud mental

Por su parte, la Virreina Nacional de la Vendimia 2026, Agustina Giacomelli, expresó su alegría por representar a Tunuyán y agradeció el apoyo recibido durante el proceso vendimial.

“Estoy muy feliz y agradecida con todo Mendoza y con mi departamento. Fue una emoción enorme poder darle esta alegría a mi familia y a toda la gente que me acompañó”, afirmó.

Giacomelli, que es estudiante de Psicología, destacó que su proyecto vendimial está enfocado en la salud mental, un tema que buscará seguir impulsando durante su mandato.

“El estudio siempre fue una prioridad para mí. Este año seguramente será diferente, porque el rol que asumí hoy es muy importante, pero espero poder recibirme pronto y seguir capacitándome”, explicó