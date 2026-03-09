Mendoza: un hombre quedó atrapado en un canal de Ciudad y fue rescatado

El hombre cayó a un canal en la zona de Perú y Pellegrini y quedó atrapado por la corriente. Bomberos, policías, preventores y un vigilador lograron rescatarlo tras un operativo en el lugar.

Un hombre de aproximadamente 50 años fue rescatado este fin de semana luego de caer a un canal de gran caudal en la intersección de avenida Perú y calle Carlos Pellegrini, en la Ciudad de Mendoza.

El operativo fue realizado por bomberos, policías, preventores y un vigilador que intervino en los primeros minutos del incidente.

La situación fue advertida por personal policial que patrullaba la zona y observó a la víctima dentro del cauce, luego de haber sido arrastrada por la corriente. El hombre habría sido succionado por un sifón y quedó atrapado en el canal.

En los primeros momentos del hecho intervino el vigilador Fabricio Tobal, quien sostuvo la cabeza del hombre fuera del agua durante aproximadamente media hora para evitar que se hundiera mientras llegaban los equipos de rescate.

Posteriormente se armó un operativo con personal de Bomberos del Cuartel Central, policías y preventores. Para retirar a la víctima utilizaron arneses de seguridad y la tracción de una camioneta, lo que permitió sacarlo del canal antes de que la corriente lo arrastrara hacia un puente cercano.

Tras el rescate intervino personal del Servicio de Emergencias Coordinado, que diagnosticó hipotermia severa y politraumatismos. El hombre fue trasladado a una clínica privada para recibir atención médica.