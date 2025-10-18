Desarticulan dos puntos de venta de droga en Guaymallén: dos detenidos y secuestro de cocaína, marihuana y dinero

La Policía de Mendoza realizó dos allanamientos en distintos barrios de Guaymallén. En los operativos incautaron drogas, dinero en efectivo y elementos de fraccionamiento.

La Policía de Mendoza llevó adelante dos operativos en Guaymallén que culminaron con la desarticulación de puntos de venta de droga y la detención de dos personas.

Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos del Departamento Lucha contra el Narcotráfico del Gran Mendoza, bajo la supervisión de la Justicia Federal.

Allanamiento en barrio Fuerza y Progreso

El primer operativo se realizó alrededor de las 18.30 horas en una vivienda del barrio Fuerza y Progreso. Allí, los uniformados secuestraron:

33 envoltorios con cocaína, con un peso total de 9 gramos

Un envoltorio con 0,8 gramos de marihuana

Dos plantas de cannabis que alcanzaron los 970 gramos

Dos teléfonos celulares y $93.700 en efectivo

El responsable del domicilio, un hombre de 27 años, fue puesto a disposición del fiscal, quien ordenó el secuestro del material y el traslado del detenido a la Unidad 32, donde quedó detenido.

Procedimiento en barrio Nuevo Amanecer

Horas más tarde, cerca de las 22.15 horas, el personal antinarcóticos llevó a cabo otro allanamiento en el barrio Nuevo Amanecer, de Dorrego, también en Guaymallén.

El operativo fue ordenado por el Juzgado Federal y permitió el secuestro de:

94 envoltorios de cocaína (40 gramos en total)

10 envoltorios tipo raviol

Un trozo de marihuana

Cuatro envoltorios adicionales con cocaína (1,2 gramos)

Tres balanzas digitales

Elementos de corte y fraccionamiento

15 envoltorios con bicarbonato

Cinco teléfonos celulares

$296.300 en efectivo

En el lugar fue detenida una mujer de 36 años, quien quedó a disposición de la fiscal Mariela Andía. Por orden judicial, se dispuso el secuestro de la droga, el dinero y todos los elementos hallados, además del traslado de la detenida a la Unidad 32.