Departamentos y autos de lujo: la fiscalía pidió el decomiso de los bienes de Walter Bento

En el tramo final del histórico juicio por corrupción judicial, el Ministerio Público Fiscal solicitó el decomiso de un amplio patrimonio inmobiliario y vehículos de alta gama pertenecientes al exjuez federal Walter Bento, a quien acusó de liderar una estructura dedicada al cobro de coimas a cambio de favores procesales.

En el marco de la megacausa contra Walter Bento, la Fiscalía avanzó este jueves con un pedido clave: el decomiso de los bienes que, según la acusación, fueron adquiridos a través del esquema de asociación ilícita, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y cohecho que funcionó durante años en el ámbito de la Justicia federal.

La solicitud fue formulada tras la lectura de las penas de prisión, multas e inhabilitaciones requeridas para el exmagistrado y otros 16 condenados. De prosperar, el decomiso alcanzaría departamentos en complejos premium, locales comerciales y vehículos de lujo, considerados producto o instrumento de los delitos investigados.

Desde el Ministerio Público Fiscal aclararon que, a diferencia del ámbito provincial, no rige la figura de extinción de dominio a nivel federal. Por ese motivo, el eventual destino de los bienes decomisados seguirá el régimen previsto por la normativa nacional vigente, con registro, asignación provisoria o subasta.

El detalle de los bienes a decomisar de Walter Bento

El fiscal Diego Velasco, de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), enumeró de manera pormenorizada los bienes alcanzados por el pedido:

Inmuebles (enriquecimiento ilícito y lavado de activos)

Propiedades en Avenida España (Ciudad de Mendoza).

Múltiples departamentos, cocheras y bauleras en Villa Palmares (torres Premium, Eugenia y Carolinas), en Godoy Cruz . Inmueble ubicado en Barrio Palmares.

en (torres Premium, Eugenia y Carolinas), en . Inmueble ubicado en Barrio Palmares. Departamentos, cocheras y bauleras ubicados en la calle Paul Harris s/n, Torre Carolinas, Villa Palmares, Gobernador Benegas, Godoy Cruz, Mendoza.

Departamento en el complejo Vista Cruz y Bosques de Mayo.

Locales comerciales del fideicomiso Il Mercato (Maipú).

del fideicomiso (Maipú). Cocheras y unidades en edificios céntricos de la Ciudad de Mendoza.

Vehículos (lavado y cohecho):

Lavado

Audi Sedan 4 puertas, S3 2.0 TFSI QUATTRO, dominio AA842UF

Audi Q5 2.0 TFSI S TRONIC QUATTRO (252 CV), dominio AD347IX

Audi A3 1.4 T FSI, dominio AD286SB

Cohecho (Caso 4)

BMW X6, dominio IVQ 388

BMW 335i, dominio HOT 272

Además, se solicitó el decomiso de dinero en efectivo secuestrado en distintos allanamientos y la ampliación de medidas cautelares para asegurar el recupero de activos.

Qué pasará con los bienes

Según la Acordada 22/2025 de la Corte Suprema, los bienes decomisados deberán inscribirse en la Base General de Datos de Bienes Secuestrados y/o Comisados. Luego, podrán ser asignados provisoriamente al Poder Judicial, Ministerio Público, fuerzas de seguridad o entidades de bien público. En caso contrario, serán subastados y los fondos ingresarán a las cuentas del Poder Judicial.