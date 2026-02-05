Pidieron 18 años de prisión para Walter Bento por asociación ilícita, cohecho y lavado de activos

La Fiscalía pidió 18 años de prisión para el exjuez federal Walter Bento, acusado de liderar una red de corrupción judicial que cobraba coimas a cambio de favores procesales, además de una multa millonaria y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

La Fiscalía solicitó una condena de 18 años de prisión para el exjuez federal Walter Bento, a quien acusó de liderar una estructura de corrupción judicial dedicada al cobro de coimas a cambio de favores procesales. Además, pidió una multa superior a los $750 millones y la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos.

El pedido fue formulado este jueves ante el Tribunal Oral Federal N.º 2, presidido por la jueza Gretel Diamante, por la fiscal María Gloria André, en el marco del juicio que investiga una de las causas de corrupción más graves en la Justicia federal de Mendoza.

Los delitos imputados a Walter Bento

El Ministerio Público Fiscal consideró probado que Bento fue el jefe de una asociación ilícita que operó desde el propio Juzgado Federal N.º 1, utilizando su cargo para obtener beneficios económicos ilegales. Por ese motivo, solicitó que sea condenado por los delitos de:

Asociación ilícita

Cohecho pasivo (ocho hechos)

(ocho hechos) Lavado de activos agravado

Enriquecimiento ilícito

Falsedad ideológica

Ocultamiento e inutilización de pruebas

Según la acusación, el accionar del exmagistrado provocó un grave daño institucional y afectó de manera directa la credibilidad del Poder Judicial de la Nación. “No estamos ante un caso de mínima gravedad. Bento utilizó su función como juez federal para organizar una estructura delictiva donde él era la pieza indispensable”, sostuvo la fiscal André ante el tribunal.

Además de la pena de prisión, la Fiscalía solicitó una multa de $752.326.756,04, monto que deberá ser actualizado al momento de la ejecución, y la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos, especialmente por el delito de enriquecimiento ilícito.

Para los fiscales, el agravante central fue que el epicentro de la asociación ilícita haya sido un juzgado federal, desde donde se manipulaban causas penales a cambio de dinero.

Las penas solicitadas para la familia de Bento

Durante la audiencia, el fiscal de la PROCELAC, Diego Velasco, también detalló los pedidos de condena para otros imputados del entorno familiar del exjuez:

Marta Boiza , esposa de Bento: 6 años de prisión Inhabilitación perpetua Multa de $230.128.506 , actualizable

Fue acusada por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica .

, esposa de Bento: Nahuel Bento , hijo mayor: 5 años de prisión de cumplimiento efectivo

Acusado por lavado de activos .

, hijo mayor:

Velasco remarcó como agravante la formación técnica de Bento, al tratarse de un juez federal con conocimiento especializado en materia financiera, lo que, según sostuvo, “lo coloca en una situación distinta a la de cualquier otro acusado”.

El martes pasado, el TOF N.º 2 ya había declarado culpable a Walter Bento por 14 delitos, considerándolo líder y organizador de la banda. Para la Fiscalía, el impacto social del caso es profundo y difícil de revertir.

“El daño causado a la sociedad y a las instituciones es enorme. Estamos ante una causa que expone lo peor del abuso de poder dentro del sistema judicial”, afirmó André.

Ahora, el tribunal deberá resolver la pena definitiva, en un fallo que podría convertirse en un precedente clave contra la corrupción en la Justicia federal argentina.