Demolieron un aguantadero en El Sauce: delincuentes lo usaban para esconder objetos robados y consumir drogas

La propiedad fue demolida en un operativo conjunto entre la Municipalidad de Guaymallén y el Ministerio de Seguridad. Según las autoridades, el lugar era utilizado como aguantadero, punto de consumo de drogas y escondite de bienes robados.

La Municipalidad de Guaymallén demolió una vivienda abandonada en el distrito El Sauce que, según las autoridades, era utilizada por delincuentes como aguantadero, lugar de consumo de drogas y escondite de elementos robados.

El operativo se llevó a cabo en conjunto con el Ministerio de Seguridad y Justicia de Mendoza.

La medida forma parte del convenio de colaboración firmado el pasado 10 de abril entre la ministra de Seguridad, Mercedes Rus, y el intendente Marcos Calvente. A través de ese acuerdo, el municipio se incorporó al protocolo provincial que agiliza el tapiado o la demolición de inmuebles utilizados para actividades delictivas.

Este procedimiento integra el Programa de Intervención Administrativa sobre Inmuebles con fines de Seguridad Pública y Ciudadana, creado para recuperar propiedades que representan un riesgo para los vecinos.

El intendente Marcos Calvente explicó que, una vez autorizada la intervención, el municipio se encarga de ejecutar la demolición, retirar los escombros y cerrar el terreno para impedir nuevas ocupaciones ilegales. Luego, el lote queda nuevamente bajo la responsabilidad de su propietario.

Además, destacó que esta fue la sexta intervención realizada junto al Ministerio de Seguridad durante el último año. “Con esta ya son seis las acciones conjuntas: cinco demoliciones y un tapiado, que consiste en clausurar todas las aberturas de una vivienda para evitar que vuelva a ser utilizada con fines delictivos“, señaló.

Antes de esta demolición, ambas instituciones ya habían intervenido en otros inmuebles conflictivos, entre ellos una vivienda tapiada en Rodeo de la Cruz y otra demolida en Villa Nueva, en la esquina de Avellaneda y Quintana.

La ministra Mercedes Rus indicó que Guaymallén es el departamento donde más intervenciones de este tipo se han concretado desde que comenzó a aplicarse el protocolo.

La funcionaria explicó que la construcción demolida presentaba múltiples espacios donde se reunían personas para consumir estupefacientes y que, en distintas oportunidades, había sido ocupada por delincuentes.

También aseguró que el inmueble estaba ubicado junto a un centro de salud que sufrió reiterados hechos de vandalismo. Según indicó, quienes se escondían en la propiedad observaban los movimientos del lugar para aprovechar oportunidades y cometer robos.

Rus agradeció el trabajo realizado por el municipio, que asumió la demolición y toda la logística necesaria para concretar la intervención.

La ministra adelantó que el Gobierno provincial continuará avanzando con este tipo de procedimientos en distintos puntos de Mendoza.

Explicó que los vecinos pueden denunciar inmuebles utilizados como aguantaderos o búnkeres de venta y consumo de drogas a través de la Dirección de Relaciones con la Comunidad o por medio de los municipios.

Aclaró que cada caso requiere un análisis técnico y jurídico para determinar si la propiedad representa un riesgo para la seguridad pública antes de autorizar una intervención.

Según precisó, hasta el momento ya se realizaron cerca de 20 operativos en la provincia, la mayoría correspondientes a demoliciones y solo tres mediante el tapiado de inmuebles.