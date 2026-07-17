Un mendocino se recibió y se tiró a la fuente, pero no se dio cuenta de que estaba congelada

El festejo de un joven mendocino tras terminar la universidad se volvió viral en las redes sociales. Se lanzó a una histórica fuente del Parque General San Martín en plena ola de frío.

Un streamer mendocino protagonizó un llamativo y riesgoso festejo tras recibirse de la universidad. El joven, identificado como Santi Guerra, decidió celebrar su logro lanzándose a una de las fuentes del Parque General San Martín, sin advertir que el agua se encontraba prácticamente congelada debido a las bajas temperaturas que afectan a Mendoza.

La secuencia comenzó con los tradicionales festejos de egreso universitario. Cubierto de pintura y otros líquidos, el joven recorrió distintos puntos de la ciudad acompañado por amigos.

El grupo circuló por calles de Mendoza con varios jóvenes ubicados en la caja de una camioneta en movimiento, una práctica que muchos estudiantes realizan a pesar de estar prohibida por las normas de tránsito debido al peligro que representa para los ocupantes.

Minutos después, el grupo llegó al Parque General San Martín, donde el streamer decidió ingresar a la Fuente de los Continentes, uno de los monumentos más emblemáticos del paseo público.

A pesar de que la temperatura rondaba los -2 °C, el joven no dudó en lanzarse al agua.

Al ingresar, sufrió un resbalón que casi termina en una fuerte caída. El propio protagonista compartió el momento en sus redes sociales con humor y rápidamente se volvió viral.

Tras salir de la fuente, el streamer apareció completamente empapado y con evidentes signos de frío, temblando mientras intentaba cubrirse con una manta durante el regreso.

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Muchos usuarios destacaron la emoción del joven por haberse recibido y tomaron el episodio con humor. Sin embargo, otros manifestaron preocupación por las bajas temperaturas y cuestionaron tanto el salto a la fuente como el hecho de viajar en la caja de una camioneta.