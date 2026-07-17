Mendoza se prepara para la final del Mundial con un gran operativo de seguridad

El Gobierno provincial anunció un despliegue de seguridad y transporte sin precedentes para acompañar los festejos del partido entre Argentina y España, con suspensión de colectivos, refuerzo sanitario y vallados en las principales zonas de concentración.

La provincia se prepara para vivir una jornada histórica con la final del Mundial 2026 entre Argentina y España. Ante la magnitud del evento y los antecedentes de incidentes en partidos anteriores, el Ejecutivo dispuso un operativo de seguridad y transporte que busca garantizar celebraciones seguras y ordenadas en las calles.

El primer eje del plan será la suspensión del servicio de colectivos entre las 17:30 y las 20:00 horas, con posibilidad de extensión y cambios de recorridos según la evolución de la jornada. “Es imposible poner un policía en cada colectivo y aun así no se podría evitar que un grupo de inadaptados genere incidentes”, explicó el subsecretario de Seguridad, Luis Borrego, al justificar la medida. El Metrotranvía y los servicios de media distancia continuarán funcionando, aunque podrían sufrir interrupciones momentáneas en zonas de alta concentración.

El segundo eje contempla un despliegue policial de 3.000 efectivos, de los cuales 1.500 estarán destinados al Gran Mendoza. Los agentes se distribuirán en puntos estratégicos como la calle Arístides Villanueva, el Kilómetro Cero y la Peatonal Sarmiento, lugares habituales de reunión de simpatizantes. “Hemos dispuesto vallados y controles preventivos para proteger comercios y garantizar que la fiesta se viva con tranquilidad”, señalaron desde el Ministerio de Seguridad.

El tercer componente será el refuerzo sanitario, con un incremento del 30% en la disponibilidad de ambulancias y la incorporación de motoambulancias para atender emergencias en zonas de tránsito colapsado. “Las guardias hospitalarias y centros de salud funcionarán con normalidad, pero hemos sumado personal y unidades para estar apostados en los sitios donde la gente suele concentrarse”, detallaron desde el área de Salud.

Los antecedentes recientes marcan la necesidad de estas medidas: en la semifinal contra Inglaterra se registraron colectivos vandalizados y calles colapsadas, lo que afectó al 75% de las frecuencias urbanas. También se habían producido incidentes en los encuentros frente a Cabo Verde y Egipto.

Con este esquema, Mendoza busca evitar que los festejos se transformen en episodios de violencia y garantizar que la final del Mundial 2026 se viva como una verdadera fiesta popular. El llamado oficial es a celebrar con responsabilidad, respetando las disposiciones y cuidando los espacios públicos.