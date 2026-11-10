“La Iglesia no es un negocio”: el mensaje de León XIV a los religiosos en Córdoba

El papa León XIV se reunió con obispos, sacerdotes, seminaristas, religiosos y agentes pastorales. Durante su discurso, pidió cuidar la vocación, fortalecer el vínculo con Dios y recordó el legado de Francisco: “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío!”.

El papa León XIV encabezó este martes un encuentro con obispos, sacerdotes, religiosos, seminaristas y agentes pastorales en la Catedral de Nuestra Señora de la Asunción, en Córdoba. Durante su discurso, dejó un mensaje sobre el compromiso social de la Iglesia y la importancia de no descuidar su misión espiritual.

“El hambre y las injusticias apremian y reclaman una respuesta“, afirmó el Pontífice al referirse a problemáticas como la enfermedad, la soledad, la falta de trabajo y las dificultades para acceder a una vivienda digna. En ese sentido, sostuvo que la caridad cristiana debe comprometerse con quienes atraviesan esas situaciones, pero sin olvidar el anuncio del Evangelio.

La actividad se realizó después de la misa que León XIV celebró en la explanada de la Escuela de Aviación Militar, ante una multitud que, según estimaciones oficiales, alcanzó las 800 mil personas. Al mediodía, el Papa también recorrió el centro de Córdoba en papamóvil y saludó a los fieles que se acercaron para verlo.

En uno de los pasajes centrales de su mensaje, León XIV planteó que la asistencia social no puede estar separada de la identidad religiosa de la Iglesia.

“La Iglesia no es un negocio, no es una agencia humanitaria ni una ONG; la Iglesia debe llevar a Jesús y su Evangelio y, si no lo hace, esa es una Iglesia muerta”, expresó.

El Pontífice remarcó que las necesidades materiales de las personas requieren una respuesta concreta, pero también señaló que quienes sufren necesitan recibir el mensaje espiritual que la Iglesia tiene para ofrecer.

El llamado del Papa a cuidar la vocación religiosa

Durante su intervención, León XIV también invitó a los presentes a revisar el sentido de su vocación y a fortalecer su relación personal con Dios.

“¿Para qué estamos aquí?”, preguntó a los religiosos, y advirtió que es posible “trabajar mucho para Dios y pasar cada vez menos tiempo con Dios”.

Por eso, pidió volver a la Eucaristía, a la escucha de la Palabra y al encuentro personal con el Señor. “Cuidemos ese fuego que un día encendió nuestra vocación y no permitamos que las urgencias, el cansancio o la rutina terminen por apagarlo“, sostuvo.

También habló sobre la necesidad de reconocer los propios errores y mantener una actitud humilde. “No existe unidad en la que se pueda prescindir de la conversión. Necesitamos examinar la conciencia, acudir a la confesión y conservar la humildad de dejarnos corregir“, afirmó.

En esa línea, señaló que las faltas también aparecen cuando se pierde la paciencia o se guarda silencio frente a situaciones que deberían ser afrontadas.

La referencia a Francisco y al Cura Brochero

El discurso estuvo atravesado por referencias a la historia religiosa argentina. León XIV recordó la tradición de los Ejercicios Espirituales y mencionó a figuras como Mama Antula, el Cura Brochero y el papa Francisco.

Al evocar al sacerdote cordobés, destacó su compromiso con la comunidad y recordó que, incluso ciego y enfermo de lepra, continuó al servicio de su pueblo.

También retomó el legado de su antecesor, Jorge Bergoglio, y alentó a los presentes a mantener una Iglesia activa y comprometida con su comunidad. “¡Sueñen con una Iglesia que siga haciendo lío, como les pidió su paisano Francisco!“, expresó.

Además, agradeció las palabras del arzobispo de Córdoba, Ángel Rossi, y los testimonios compartidos durante el encuentro. Al recordar el momento en que muchos de los presentes levantaron las manos durante un canto, les dijo: “Estas son las manos que Jesús está buscando y quiere sus manos para continuar su misión”.