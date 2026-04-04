Cursos gratuitos en Mendoza para aprender programación, robótica y a crear videojuegos: cuándo son y cómo inscribirse

Se trata de una propuesta gratuita e itinerante con actividades tecnológicas. Incluye robótica, programación, dibujo digital y desarrollo de videojuegos.

La Municipalidad de Godoy Cruz puso en marcha un Móvil Tecnológico que recorrerá distintos barrios del departamento con talleres gratuitos orientados a niños y adolescentes.

La iniciativa funcionará en plazas, polideportivos, escuelas y espacios verdes, con actividades pensadas para adaptarse a los horarios escolares y a la disponibilidad de las familias.

El objetivo es acercar herramientas tecnológicas a los vecinos, especialmente a quienes tienen menos acceso, a través de experiencias prácticas vinculadas a la programación, la robótica y el diseño digital.

Cómo es el Móvil Tecnológico

El espacio está equipado con conexión a internet, pantalla interactiva, kits de robótica, notebooks, tablets y dispositivos de realidad virtual.

En cada turno podrán participar hasta 15 personas, que trabajarán en proyectos colaborativos.

Entre las actividades, se incluyen experiencias con modelos 3D y uso de lentes de realidad virtual para explorar entornos digitales.

Qué talleres se dictarán

La propuesta incluye distintas opciones según intereses:

Robotlab: introducción a la robótica y programación con proyectos como semáforos inteligentes y robots con sensores.

Miércoles y viernes, de 11 a 12:30 h

Martes y jueves, de 16 a 17:45 h

Exploradores del Código: primeros pasos en programación con Scratch.

Miércoles y viernes, de 9 a 10:45 h

Martes y jueves, de 14 a 15:45 h

Historieta digital: creación de personajes e historias con herramientas de dibujo digital.

Martes y jueves, de 9 a 10:45 h

Lunes y miércoles de 14.00 a 15:45 h

Dibujo digital: técnicas de ilustración con tableta gráfica.

Martes y jueves, de 11 a 12:30 h

Lunes y miércoles, de 16 a 17:45 h

Introducción al desarrollo de videojuegos: diseño, programación y creación de juegos desde cero.

Lunes, de 9 a 10:45 h y de 11 a 12:30 h

En todos los casos, las actividades apuntan a desarrollar habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo.

Los talleres se dictarán dos veces por semana, con turnos por la mañana y por la tarde, lo que permitirá que más chicos y chicas puedan participar.

El Móvil iniciará su recorrido el 8 de abril en el Poli Social y Deportivo Padre Contreras, ubicado en el barrio La Gloria.

Allí permanecerá entre 30 y 45 días antes de trasladarse a otros puntos del departamento.

Cómo inscribirse

Las preinscripciones se realizarán teniendo en cuenta el domicilio que figure en el DNI, con el objetivo de priorizar a los vecinos de cada zona donde se instale el móvil.

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