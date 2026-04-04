Cursos gratuitos en Mendoza para aprender programación, robótica y a crear videojuegos: cuándo son y cómo inscribirse

Se trata de una propuesta gratuita e itinerante con actividades tecnológicas. Incluye robótica, programación, dibujo digital y desarrollo de videojuegos.
La Municipalidad de Godoy Cruz puso en marcha un Móvil Tecnológico que recorrerá distintos barrios del departamento con talleres gratuitos orientados a niños y adolescentes.
La iniciativa funcionará en plazas, polideportivos, escuelas y espacios verdes, con actividades pensadas para adaptarse a los horarios escolares y a la disponibilidad de las familias.
El objetivo es acercar herramientas tecnológicas a los vecinos, especialmente a quienes tienen menos acceso, a través de experiencias prácticas vinculadas a la programación, la robótica y el diseño digital.
Cómo es el Móvil Tecnológico
El espacio está equipado con conexión a internet, pantalla interactiva, kits de robótica, notebooks, tablets y dispositivos de realidad virtual.
En cada turno podrán participar hasta 15 personas, que trabajarán en proyectos colaborativos.
Entre las actividades, se incluyen experiencias con modelos 3D y uso de lentes de realidad virtual para explorar entornos digitales.
Qué talleres se dictarán
La propuesta incluye distintas opciones según intereses:
Robotlab: introducción a la robótica y programación con proyectos como semáforos inteligentes y robots con sensores.
- Miércoles y viernes, de 11 a 12:30 h
- Martes y jueves, de 16 a 17:45 h
Exploradores del Código: primeros pasos en programación con Scratch.
- Miércoles y viernes, de 9 a 10:45 h
- Martes y jueves, de 14 a 15:45 h
Historieta digital: creación de personajes e historias con herramientas de dibujo digital.
- Martes y jueves, de 9 a 10:45 h
- Lunes y miércoles de 14.00 a 15:45 h
Dibujo digital: técnicas de ilustración con tableta gráfica.
- Martes y jueves, de 11 a 12:30 h
- Lunes y miércoles, de 16 a 17:45 h
Introducción al desarrollo de videojuegos: diseño, programación y creación de juegos desde cero.
- Lunes, de 9 a 10:45 h y de 11 a 12:30 h
En todos los casos, las actividades apuntan a desarrollar habilidades como el pensamiento lógico, la creatividad y el trabajo en equipo.
Los talleres se dictarán dos veces por semana, con turnos por la mañana y por la tarde, lo que permitirá que más chicos y chicas puedan participar.
El Móvil iniciará su recorrido el 8 de abril en el Poli Social y Deportivo Padre Contreras, ubicado en el barrio La Gloria.
Allí permanecerá entre 30 y 45 días antes de trasladarse a otros puntos del departamento.
Cómo inscribirse
Las preinscripciones se realizarán teniendo en cuenta el domicilio que figure en el DNI, con el objetivo de priorizar a los vecinos de cada zona donde se instale el móvil.
Para consultas:
- 2612051915
- casadelfuturogc1@gmail.com