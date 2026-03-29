Cursos gratuitos en Mendoza con certificación oficial: cuáles son y cómo inscribirse

Ya están abiertas las inscripciones para nuevas capacitaciones gratuitas con certificación oficial orientadas a mejorar las oportunidades laborales.

La Municipalidad de Guaymallén, junto a la Dirección General de Escuelas (DGE), lanzó una nueva convocatoria de cursos gratuitos que se dictarán en las Aulas Talleres Móviles (ATM).

La propuesta apunta a brindar herramientas prácticas para quienes buscan capacitarse y mejorar sus posibilidades de inserción laboral.

Qué cursos se pueden hacer

En esta edición hay dos opciones disponibles:

Refrigeración: enfocado en instalación y reparación de equipos de aire acondicionado . Se cursará en el Espacio Cultural Julio Le Parc.

enfocado en . Se cursará en el Saberes digitales: orientado a nuevas tecnologías aplicadas a la economía del conocimiento, con contenidos como impresión 3D y realidad virtual. Se cursará en el Polideportivo Quino.

Cuándo son y cómo se cursan

Ambas capacitaciones comienzan el 6 de abril y se desarrollarán en horario vespertino, de 18 a 22 horas.

Al finalizar, los participantes recibirán una certificación oficial de la DGE, lo que suma valor a la hora de buscar trabajo.

Cómo inscribirse

Las inscripciones ya están habilitadas y se realizan de forma online.

Para consultas, también se puede escribir a: