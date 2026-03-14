Cursos gratuitos en Mendoza con rápida salida laboral: dónde inscribirse y qué podés estudiar

Estos cursos gratuitos cuentan con certificación de la DGE y permiten aprender oficios en áreas como gastronomía, turismo, artes, electricidad, textil y peluquería, combinando teoría y práctica para insertarse más rápido en el mercado laboral.

Quienes estén buscando aprender un oficio o capacitarse para conseguir trabajo tienen una nueva oportunidad en Mendoza.

El Centro de Capacitación para el Trabajo N° 6-015 “Cecilia Grierson” lanzó su oferta educativa para este ciclo lectivo con una amplia variedad de cursos gratuitos y con certificación oficial.

La institución, ubicada en calle Salta 1149 de Ciudad, propone formaciones pensadas especialmente para jóvenes y adultos que quieren adquirir herramientas concretas para insertarse en el mercado laboral. Todas las capacitaciones cuentan con aval de la Dirección General de Escuelas (DGE).

En el centro de formación, las clases combinan contenidos teóricos con prácticas en entornos reales de aprendizaje. El objetivo es que los estudiantes puedan egresar con conocimientos aplicables y listos para desempeñarse en distintos rubros.

La propuesta educativa se adapta a las demandas actuales del mercado mendocino, especialmente en áreas vinculadas a los servicios.

En gastronomía, se puede estudiar para convertirse en cocinero, panadero o pastelero, oficios que mantienen una fuerte demanda en restaurantes, hoteles y emprendimientos gastronómicos.

También hay opciones vinculadas al turismo, uno de los sectores más dinámicos de la provincia. Entre las capacitaciones se encuentran formación para mozos y camareros, ceremonial y protocolo, información turística, atención al cliente e inglés turístico.

El centro también ofrece propuestas en otras áreas técnicas y creativas.

En electricidad, se dicta la formación de montador electricista domiciliario, donde se aprende el uso de herramientas, armado de circuitos, automatismos y esquemas de conexión.

A su vez, quienes se inclinan por lo artístico pueden participar en talleres de artes aplicadas como vitrofusión, cerámica y distintos trabajos manuales.

Todas las capacitaciones son gratuitas y cuentan con docentes especializados. Desde la institución destacan que aprender un oficio puede abrir nuevas oportunidades laborales o incluso impulsar emprendimientos propios.

Todos los cursos disponibles

La oferta formativa incluye distintas áreas:

Artes

Artesanías, pintura decorativa sobre distintas superficies, tallado en madera, trabajos en cuero, metal, vidrio, mármol, cerámica y marquetería.

Textil

Operador de máquinas para confección de indumentaria y confeccionista a medida (modista/o, moldería y manejo de máquinas rectas, overlock y collareta).

Peluquería y cosmetología

Tratamientos capilares, cortes, colorimetría, peinados, permanentes, maquillaje, depilación, manicura, belleza del pie y atención al público.

Gastronomía

Cocinero, panadero y pastelero.

Turismo

Información turística, atención al cliente, inglés turístico, ceremonial y protocolo, mozos y camareros.

Electricidad

Montador electricista domiciliario.

Vitrofusión

Corte de vidrio, técnicas de esmaltado y manejo de horno.

¿Cómo inscribirse a los cursos?

Las inscripciones se realizan de manera presencial en el Centro de Capacitación para el Trabajo Cecilia Grierson, ubicado en Salta 1149, planta baja, Ciudad de Mendoza.

Las clases se dictan en tres turnos:

Mañana: 8:30 a 12:30

8:30 a 12:30 Tarde: 13:30 a 17:30

13:30 a 17:30 Vespertino: 18:00 a 21:00

Quienes quieran más información también pueden comunicarse al 261 429-5527, enviar un correo a cct6015.educacional@gmail.com o consultar las redes sociales de la institución.