La Policía busca al motociclista que atropelló a una enfermera y escapó en Las Heras

La víctima, de 45 años, sufrió un traumatismo en una pierna cuando se dirigía a su lugar de trabajo. La motocicleta utilizada en el hecho había sido robada minutos antes y fue abandonada en el lugar del siniestro.

La Policía de Mendoza investiga un siniestro vial ocurrido este lunes por la noche en Las Heras, donde un motociclista atropelló a una enfermera y escapó de la escena. Además, se descubrió que la moto utilizada en el hecho había sido robada instantes antes.

El episodio ocurrió alrededor de las 21:00, en la intersección de Lisandro Moyano y Mathus Hoyos, jurisdicción de la Comisaría 36.

Según informó el Ministerio de Seguridad, un llamado al 911 alertó sobre un accidente de tránsito. Al arribar al lugar, los efectivos encontraron una motocicleta Corven Triax 150 abandonada, sin patente colocada y con el tambor de encendido violentado.

Las primeras averiguaciones permitieron establecer que el conductor circulaba por calle Lisandro Moyano cuando atropelló a una mujer de 45 años, quien cruzaba la calzada para dirigirse a su lugar de trabajo, donde se desempeña como enfermera.

Tras el impacto, el motociclista abandonó la moto y escapó a bordo de otra motocicleta, por lo que la Policía inició un operativo para dar con su paradero.

La víctima fue asistida en el lugar por profesionales del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC), quienes le diagnosticaron un traumatismo en un miembro inferior, sin que trascendieran lesiones de mayor gravedad.

Durante las actuaciones, los policías comprobaron que la Corven Triax había sido robada momentos antes a su propietario, lo que suma un nuevo delito a la investigación.

La Oficina Fiscal intervino en el caso y dispuso las medidas correspondientes, junto con el trabajo de Policía Científica, que realizó las pericias en el lugar para intentar identificar al conductor prófugo.