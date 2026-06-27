Curso gratuito en Mendoza para aprender costura, macramé y confección de cinturones: cuándo es y cómo inscribirse

La inscripción para los talleres gratuitos de oficios ya están abiertas. Las capacitaciones son para toda la comunidad y buscan brindar herramientas para aprender nuevas habilidades.

Llega una nueva propuesta de capacitación gratuita destinada a vecinos que quieran aprender un oficio o desarrollar nuevas habilidades manuales.

Durante la primera semana de julio se dictarán tres talleres en distintos barrios del departamento, con actividades abiertas a toda la comunidad y sin costo.

Las jornadas se realizarán de 9.30 a 12 horas en diferentes zonas de Godoy Cruz y estarán orientadas tanto a quienes buscan incorporar conocimientos como a quienes desean iniciar un emprendimiento o perfeccionar técnicas artesanales.

Taller de arreglos de ropa: aprender costura desde cero

El miércoles 1 de julio se llevará a cabo el Taller de Arreglos de Ropa en la Comunidad de Piedra Blanca.

Durante la capacitación, los participantes aprenderán a realizar reparaciones básicas de prendas con costura a mano y también conocerán el funcionamiento inicial de la máquina de coser.

El objetivo es brindar herramientas prácticas para prolongar la vida útil de la ropa y adquirir un oficio con rápida aplicación.

Macramé: una técnica artesanal con salida creativa

El jueves 2 de julio será el turno del Taller de Macramé, que se desarrollará en la Comunidad de Dique Maure.

La propuesta está enfocada en enseñar la técnica de anudado para elaborar piezas decorativas y objetos funcionales.

Quienes participen podrán conocer los principales nudos, aprender a diseñar diferentes trabajos y descubrir una alternativa que incluso puede convertirse en un emprendimiento artesanal.

Confección de cinturones de cuero

El ciclo de capacitaciones finalizará el viernes 3 de julio con el Taller de Cinturones, que tendrá lugar en la Comunidad de Campo Papa.

En esta actividad se enseñará el proceso completo para fabricar cinturones de cuero, desde el corte del material hasta el armado y las distintas técnicas de terminación y decoración.

Cómo inscribirse a los cursos gratuitos

Los tres talleres son totalmente gratuitos y están abiertos al público.

Las personas interesadas en participar o solicitar más información pueden comunicarse al teléfono 261 306-4910.