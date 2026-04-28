Curso gratuito en Mendoza para aprender a tejer: cuándo es y cómo inscribirse

La propuesta apunta a personas que quieran perfeccionarse y desarrollar productos propios.
La Municipalidad de Godoy Cruz abrió las inscripciones para un nuevo taller gratuito de tejido, pensado para quienes buscan mejorar sus técnicas y sumar herramientas prácticas.
La capacitación, llamada “Punto & Creatividad”, estará a cargo de la División de Economía Social y se enfocará en la elaboración de distintas prendas.
¿Qué vas a aprender?
Durante las clases, los participantes aprenderán a realizar tres piezas:
- Poncho
- Gorro
- Granny (cuadritos tejidos)
La idea es incorporar técnicas que permitan no solo el uso personal, sino también la posibilidad de generar productos para emprendimientos.
Dónde y cuándo es
El taller se llevará a cabo en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, ubicado en O’Higgins 1460.
Se dictará los jueves, de 14 a 17 horas.
Requisitos
Para participar, es necesario:
- Ser mayor de edad
- Tener domicilio en Godoy Cruz
- Contar con conocimientos previos en tejido
- Tener la vacuna antitetánica al día
Además, cada participante deberá llevar sus propios materiales:
- 100 gramos de lana chenille
- 300 gramos de lana semigorda
- Agujas tricot número 4
- Retazos de lana para trabajos tipo granny
- Tijera, centímetro y aguja de coser lana
- Libreta para anotaciones
Cómo inscribirse
La preinscripción es online y los cupos son limitados.
Para más información, se puede llamar al 4429360 o escribir por WhatsApp al 2613068525.