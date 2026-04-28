Curso gratuito en Mendoza para aprender a tejer: cuándo es y cómo inscribirse

La propuesta apunta a personas que quieran perfeccionarse y desarrollar productos propios.

La Municipalidad de Godoy Cruz abrió las inscripciones para un nuevo taller gratuito de tejido, pensado para quienes buscan mejorar sus técnicas y sumar herramientas prácticas.

La capacitación, llamada “Punto & Creatividad”, estará a cargo de la División de Economía Social y se enfocará en la elaboración de distintas prendas.

¿Qué vas a aprender?

Durante las clases, los participantes aprenderán a realizar tres piezas:

Poncho

Gorro

Granny (cuadritos tejidos)

La idea es incorporar técnicas que permitan no solo el uso personal, sino también la posibilidad de generar productos para emprendimientos.

Dónde y cuándo es

El taller se llevará a cabo en el Centro Cultural y Deportivo Villa Martínez, ubicado en O’Higgins 1460.

Se dictará los jueves, de 14 a 17 horas.

Requisitos

Para participar, es necesario:

Ser mayor de edad

Tener domicilio en Godoy Cruz

Contar con conocimientos previos en tejido

Tener la vacuna antitetánica al día

Además, cada participante deberá llevar sus propios materiales:

100 gramos de lana chenille

300 gramos de lana semigorda

Agujas tricot número 4

Retazos de lana para trabajos tipo granny

Tijera, centímetro y aguja de coser lana

Libreta para anotaciones

Cómo inscribirse

La preinscripción es online y los cupos son limitados.

Para más información, se puede llamar al 4429360 o escribir por WhatsApp al 2613068525.