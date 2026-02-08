Cuidado al cruzar a Chile: alertan por estafas a viajeros en el Paso Los Libertadores

Los engaños ocurren antes de ingresar al complejo fronterizo. Los estafadores prometen agilizar el trámite, pero redirigen a páginas falsas para robar datos personales.

La Unidad de Pasos Fronterizos de Chile volvió a emitir una advertencia importante para quienes viajan hacia ese país por el Paso Internacional Los Libertadores.

El organismo detectó un nuevo esquema de fraude que está circulando entre los viajeros, especialmente en medio de la actual temporada de vacaciones y compras, cuando el cruce hacia el vecino país se intensifica.

¿En qué consiste esta estafa?

Según informaron las autoridades, el engaño funciona de la siguiente manera: personas desconocidas se acercan a quienes se dirigen al cruce fronterizo y les ofrecen realizar trámites migratorios a través de internet, con la promesa de evitar filas largas y agilizar el paso.

Quienes aceptan la propuesta son direccionados a un sitio web que imita ser oficial, donde se les solicita completar formularios con datos personales y bancarios. Luego, se les pide realizar un pago por el supuesto servicio.

El problema es que esos portales no son legítimos. Los estafadores aprovechan esa apariencia de oficialidad para robar información sensible y dinero de las víctimas, exponiendo sus datos bancarios y personales a un riesgo grave.

🚨 #UPFinforma RIESGO DE FRAUDE: Previo a la llegada del Complejo Los Libertadores, algunos usuarios han denunciado que personas ofrecen realizar el trámite online, el cual redirige a un sitio web FALSO, donde después de llenar el formulario deben pagar 👉 este sitio ES FRAUDE! pic.twitter.com/7fOAgIsIXQ — Pasos Fronterizos (@UPFronterizos) February 5, 2026

La Unidad de Pasos Fronterizos de Chile recordó que todos los trámites necesarios para cruzar la frontera son totalmente gratuitos y deben hacerse de forma personal dentro de las oficinas oficiales del complejo fronterizo. Ningún funcionario está autorizado para cobrar fuera de ese ámbito ni para gestionar trámites por terceros.

Consejos para evitar estafas

Para proteger tu información personal y no ser víctima de fraudes al cruzar la frontera, las autoridades recomiendan: