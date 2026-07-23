Cuál es el número de WhatsApp para denunciar una infracción de tránsito en Mendoza y cómo funciona Modo Testigo

El sistema Modo Testigo ya recibe denuncias por WhatsApp de conductores que cometen infracciones de tránsito en Mendoza. Conocé cuál es el número para reportarlas, cómo funciona el procedimiento y cuáles son las multas vigentes, que pueden llegar a salir más de $5 millones.

Hace casi más de un mes que en Mendoza funciona el sistema Modo Testigo, que permite que cualquier persona reporte infracciones de tránsito a través de imágenes o video que se manda a un número de WhatsApp. Durante los primeros 30 días de vigencia, desde el gobierno indicaron que recibieron más de 580 denuncias, de las cuales a unas 80 les correspondería una multa. En tanto, más del 80% de los reportes fueron por vehículos mal estacionados.

Si bien aún el sistema se encuentra en la fase de concientización, esto quiere decir que las denuncias son analizadas por el Ministerio de Seguridad y la Policía Vial, pero todavía no se están aplicando las multas correspondientes. Sin embargo, han utilizado las imágenes para mostrar a la sociedad qué tipo de infracciones son las que más llegan.

Esto se debe a que, en una segunda etapa, la herramienta será integrada a la aplicación de Mendoza por Mí, donde a las infracciones que sean analizadas como válidas se les colocará la multa correspondiente.

A qué número se puede denunciar que me estacionaron en el puente o una infracción de tránsito en Mendoza

El Modo Testigo permite que cualquier persona tome una foto o grabe un video de una infracción de tránsito que haya visto y que la envíe a través de WhatsApp al 2615559592.

Luego, esas imágenes son revisadas por el Ministerio de Seguridad y, si considera que existe una infracción, la Policía Vial realiza una segunda evaluación para determinar si corresponde una sanción o multa.

Para la segunda etapa, solo se podrán reportar infracciones a través de la aplicación Mendoza X Mí. La persona deberá abrir la aplicación y tomar las imágenes desde ahí, donde va a pedir que esté la ubicación activada.

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Mendoza: ¿Cuánto salen las multas de tránsito?

Las multas de tránsito en Mendoza cuestan desde $50.000 para faltas leves, $350.000 para graves y hasta $500.000 para gravísimas, con montos mayores en casos de alcoholemia positiva. Los valores se calculan según la Unidad Fija (UF), fijada en $500 para el 2026.

Las infracciones leves, que equivalen a 100 UF, salen $50.000. Dentro de esta categoría se encuentran faltas como:

Circular sin las luces bajas encendidas.

encendidas. Estacionar en doble fila.

Dejar el vehículo en lugares prohibidos.

Circular sin la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente.

Las faltas graves, establecidas en 700 UF, tienen un valor de $350.000. Entre las conductas sancionadas figuran:

Realizar maniobras peligrosas.

Circular en zigzag.

Girar en “U” en lugares no habilitados.

Estacionar sobre la banquina.

En tanto, las infracciones gravísimas, que cuestan 1.000 UF, es decir, unos $500.000. En este grupo se incluyen infracciones consideradas de alto riesgo para la seguridad vial, como:

Conducir sin licencia habilitante.

Circular sin seguro obligatorio .

. No utilizar el cinturón de seguridad .

. Manipular el teléfono celular mientras se conduce .

. Consumir mate durante la conducción cuando ello afecte el manejo seguro del vehículo.

Además, cuando un conductor comete varias infracciones durante un mismo hecho, el régimen de concurso permite que la sanción económica alcance hasta $750.000.

¿Cuánto sale la multa por alcoholemia en Mendoza?

Las sanciones más severas continúan siendo para quienes manejan bajo los efectos del alcohol.

Manejar con una graduación de entre 0,5 y 0,99 gramos de alcohol en sangre implica multas de 3.000 a 6.000 UF, es decir, entre $1.500.000 y $3.000.000.

Cuando el nivel supera 1 gramo de alcohol, la sanción puede ir de 4.000 a 11.000 UF, lo que equivale a montos que van desde $2.000.000 hasta $5.500.000.

A estas multas se suman otras consecuencias, como la inhabilitación para conducir, la retención de la licencia y, en algunos casos, días de arresto, según la gravedad de la infracción.