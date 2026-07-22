La verdadera Rosalía, la argentina y que “va a contramano”: ¿qué fue de la bailarina de Fabián Show tras superar un ACV y tener su propio mural?

A más de una década del histórico video viral donde bailaba “de contramano” con el recordado cantante y Pichirica repasamos su última aparición en los medios de Córdoba. Con todo el revuelo de la Rosalía española, elnueve.com se preguntó qué había sido de la vida de la nuestra, la verdadera y autóctona Rosalía.

El revuelo digital que se generó en torno de la cantante española, Rosalía, puso a la redacción de elnueve.com de cabeza a intentar rastrear el paradero de la versión homónima y nacional que en el inmenso mapa de la cultura popular argentina y los fenómenos virales de internet brilla con luz propia: la Rosalía argentina. Inmortalizada en aquel legendario programa de la televisión cordobesa donde tiró sus célebres pasos al ritmo de “Conga” junto al recordado Fabián Show y a Pichirica, la mujer detrás del mito es mucho más que un meme retro.

Detrás de la icónica frase “Va en contramano, Rosalía”, se esconde Rosalía López, una vecina de la ciudad de Bell Ville (Córdoba), apasionada de la música, con una vida digna de un guion de cine y un carisma que no sabe de pasos del tiempo.

Una artista “internacional”: del parador en la ruta al cine europeo

Aunque muchos la conocieron por sus participaciones televisivas, Rosalía se define a sí misma como una artista de nivel internacional, y con justa causa. En el año 2012, mientras trabajaba como cocinera en un parador sobre la ruta, se presentó a un casting y fue elegida para actuar en la película El muerto y ser feliz, dirigida por Javier Rebollo y protagonizada por el prestigioso actor español José Sacristán.

Su romance con los escenarios no empezó ni terminó ahí. A lo largo de su vida, Rosalía fue una presencia infaltable en los recitales de los grandes del cuarteto: “He bailado con todas las orquestas de Córdoba: La Mona Jiménez, Carlos ‘Pueblo’ Rolán, el Cuarteto Leo y Damián Córdoba”, recordó con orgullo. Su técnica favorita era burlar a los guardias de seguridad para subirse al escenario y brillar ante el público. Además, conquistó certámenes de tango y fue campeona de chamamé.

El “enojo” con Pichirica y la insólita comparación con la Rosalía española

El mito de que bailaba “a contramano” surgió en las emisiones del ciclo Rincón de Amigos, en el Canal 2 de Bell Ville, antes de dar el salto a la pantalla nacional en Peligro: Sin Codificar (América TV).

Entre risas, Rosalía confesó estar levemente enojada con Pichirica por haber dicho frente a las cámaras que no seguía el ritmo: “Yo no iba de contramano, bailaba a mi manera y era mejor que ellos”, sentenció.

Respecto a la cantante española Rosalía Vila Tobella, a quien sus propias fanáticas le hicieron conocer la frase “Vas a contramano” durante sus shows en Buenos Aires, la cordobesa fue tajante y despreocupada: “Sé que me comparan a modo de broma, pero ni me interesa ni me duele”, lanzó con la seguridad de quien se sabe pionera en su última entrevista allá por el 2024.

Un milagro, la salud y la elección de una vida libre

Entre sus anécdotas más asombrosas, Rosalía compartió el emotivo testimonio de un vecino que se acercó a su casa para agradecerle: el hombre le aseguró que su hijo, atravesando un delicado estado de salud, logró recuperarse milagrosamente al aprender y repetir sus alegres pasos de baile.

La vida también le puso pruebas difíciles. Hace unos años sufrió un Accidente Cerebrovascular (ACV) que complicó seriamente su salud. Sin embargo, aferrada a la música y a su perrito “Bunki”, logró salir adelante.

Al ser consultada sobre su vida sentimental y por qué nunca tuvo hijos, Rosalía se mostró tajante y orgullosa de sus elecciones:

Decidió no tener hijos porque su prioridad siempre fue salir, bailar, divertirse y ser libre.

A pesar de que hombres intentan seducirla a diario, prefiere la soltería: “El buey solo bien se lame”, remató entre risas.

El homenaje intacto en Bell Ville

A casi una década de la trágica muerte de Fabián Show en un accidente automovilístico en diciembre de 2016, el legado del trío sigue más vivo que nunca. Recientemente, el Centro Vecinal Rubén Márquez junto a la Municipalidad de Bell Ville inauguraron un imponente mural en homenaje al cantante.

La fiesta popular contó con el esperado reencuentro en el escenario de Rosalía y Pichirica, quienes junto a los vecinos volvieron a ponerle ritmo, color y nostalgia a una noche inolvidable.

A más de una década del fenómeno, la bailarina más querida de la Argentina continúa demostrando que la alegría, la autenticidad y el ritmo propio no tienen contraindicaciones… ni van a contramano.