Modo Testigo: ya se recibieron 586 denuncias de infracciones viales en Mendoza y 83 conductores habrían sido multados

La herramienta permite que cualquier ciudadano registre con su celular una infracción de tránsito y la envíe para su evaluación. Por ahora funciona en una etapa de concientización, pero cuando quede integrada a la aplicación Mendoza por Mí comenzarán a aplicarse las sanciones.

La herramienta Modo Testigo ya comenzó a mostrar sus primeros resultados en Mendoza. A poco más de un mes de su puesta en funcionamiento, el sistema recibió 586 videos y fotografías enviados por ciudadanos que registraron distintas infracciones de tránsito en la vía pública.

Por el momento, el mecanismo se encuentra en una etapa de concientización. Es decir, las denuncias son analizadas por el Ministerio de Seguridad y la Policía Vial, pero todavía no se aplican multas. Los casos seleccionados son publicados en la cuenta de Instagram @modotestigomendoza, donde las imágenes aparecen con las patentes ocultas para preservar la identidad de los conductores.

Sin embargo, cuando la herramienta quede integrada a la aplicación Mendoza por Mí, las infracciones validadas comenzarán a generar sanciones económicas.

Cómo funciona Modo Testigo

El sistema permite que cualquier persona filme o fotografíe una infracción de tránsito con su teléfono celular y envíe el material mediante WhatsApp.

Luego, el Ministerio de Seguridad revisa cada caso y, si considera que existe una infracción, la Policía Vial realiza una segunda evaluación para determinar si corresponde una sanción.

Actualmente, los casos aprobados solo se publican con fines educativos, pero el objetivo es que en una próxima etapa los infractores reciban la multa correspondiente.

Las infracciones más denunciadas

De las 586 denuncias recibidas desde el 19 de junio, las autoridades determinaron que 83 conductores habrían sido sancionados si el sistema ya estuviera aplicando multas.

Entre las infracciones registradas aparecen:

Vehículos estacionados sobre bicisendas.

Autos detenidos en paradas de colectivos.

Estacionamiento sobre rampas para personas con discapacidad.

Vehículos estacionados sobre puentes.

Doble fila frente a escuelas.

Circulación por carriles exclusivos para colectivos.

Uso del teléfono celular mientras se conduce.

Motocicletas y automóviles circulando sin luces reglamentarias.

Niños viajando en el asiento delantero.

Menores sacando la cabeza por la ventanilla.

Sobrepasos en doble línea amarilla.

Adelantamientos por la banquina.

Paso de semáforos en rojo.

El mal estacionamiento lidera las denuncias

Los datos muestran que el 84% de los casos que habrían derivado en multas corresponden a vehículos mal estacionados, lo que representa 69 de las 83 infracciones consideradas sancionables.

En segundo lugar aparecen los sobrepasos en doble línea amarilla, una maniobra frecuente en rutas de alta montaña.

También se detectaron adelantamientos indebidos por la banquina, una infracción que suele observarse durante los fines de semana en el regreso desde Potrerillos por la Ruta Provincial 89.

El uso del celular y las luces apagadas

Aunque muchos automovilistas consideran que el uso del teléfono al volante es una de las conductas más frecuentes, las denuncias por este motivo representan apenas un pequeño porcentaje del total recibido.

Las autoridades también detectaron vehículos circulando con luces traseras averiadas o completamente apagadas, incluso durante la noche, una situación que incrementa considerablemente el riesgo de siniestros viales.

Buscan generar un cambio de conducta

Desde el Ministerio de Seguridad explican que el objetivo de esta primera etapa es que los conductores tomen conciencia sobre las infracciones que pueden ser registradas por otros ciudadanos.

Una vez que Modo Testigo quede plenamente habilitado dentro de la aplicación Mendoza por Mí, las denuncias validadas dejarán de ser únicamente un recurso de concientización y comenzarán a traducirse en multas económicas para quienes incumplan las normas de tránsito.

Mientras tanto, las autoridades continúan difundiendo los casos publicados en redes sociales para promover el respeto por las leyes viales y reducir las conductas peligrosas en las calles y rutas de Mendoza.