Cronograma de La Garrafa en tu Barrio para esta semana: dónde y cuándo podés conseguir el envase de 10 kilos a menos de $15000

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 16 al 21 de noviembre

Lunes 16

General Alvear

Alvear Oeste. Estación de Ferrocarril. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio San Cayetano. Tanque. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Barrio Las Palmeras. Cancha de Fútbol. Carril Viejo. A las 10.30.

Rodeo del Medio. Barrio Tierra del Sol y Rodeo Avanza. Espacio Verde. A las 11.30.

Rodeo del Medio. Barrio Cuadro Estación. Plaza. A las 12.30.

San Martín

Tres Porteñas. CIC. A las 14.

Las Heras

El Pastal. Escuela 1-087 Abdón Abraham. Ruta Nacio9nal 40 y San Esteban. A las 9.

El Pastal. CEDRyS 11. El Pastal y San Esteban. A las 10.30.

El Borbollón. Barrio Relocalización. Ruta 40 s/n. A las 12.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.30.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.30.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11.

Tunuyán

Colonia Las Rosas. Ruta Provincial 92 y calle Reyna (Ex Cua Cua). A las 9.30.

La Estacada. Barrio Arroyo Guiñazú. Plaza. Callejón Rufino Muñoz. A las 10.30.

La Estacada. Barrio Santa Ana. Loteo Nadal. A las 11.30.

La Estacada. Club Pucará. Ruta 40. A las 12.30.

Martes 17

Guaymallén

El Sauce. Callejón Vargas 6001. A las 9.

Belgrano. Barrio Lihue. Pedro Molina y 3 de Febrero. A las 11.

Belgrano. Polideportivo Poliguay. Gomensoro y 3 de Febrero. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón deportivo Isla Campo Pappa. Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H. A las 14.

Maipú

Lunlunta. Barrios Recoaro, Jardín Lunlunta y Cooperativa. Plaza Nuestra Señora del Tránsito. Videla Aranda y Remedios de Escalada de San Martín. A las 9.30.

Barrancas. Ruta Provincial 14. Kilómetro 10990. El Jume. A las 10.30.

Barrancas. Unión Vecinal El Alto. Calle El Alto s/n. A las 11.30.

Luján

Ugarteche. Barrio Tierra Sol y Luna. Entrada a barrio. A las 9.30.

Ugarteche. Barrio Costa Esperanza / Costa Canal. Playón. A las 11.

San Rafael

Monte Comán. Predio Ferrocarril. Destacamento Policial. Playón. A las 9.

San Carlos

La Consulta. Loteo Suárez. A las 9.30.

La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 10.30.

La Consulta. Paraje. La Cañada. Barrio La Cañada. A las 12.

Junín

Los Barriales. Iglesia de Orfila. A las 10.

Ciudad. Barrio Colonia Caballero. Carril Caballero. A las 10.30.

Tres Esquinas. Jardines de Fátima. Frente cruce de Tres Esquinas. A las 11.

Tupungato

La Arboleda. Loteo Blanco. A las 10.

La Paz

Las Colonias. 9 de Julio y Osvaldo Pinto. A las 9.

Villa Antigua. Plaza Mitre. A las 10.30.

Las Chacritas. Predio San Expedito. A las 11.

Las Chacritas. Comunidad. A las 11.10.

Las Chacritas. Refugio Timoteo Garro. A las 11.20.

Miércoles 18

Luján

Vertientes del Pedemonte. Capilla de la Santísima Virgen María del Rosario de San Nicolás. Calle Unión Kilómetro 3.5. A las 9.30.

Vertientes del Pedemonte. Barrio Cooperativa Megafón. Plaza. Calle Isla de Borbón. A las 10.

Vertientes del Pedemonte. Los Álamos s/n. Espacio Verde. A las 10.30.

Chacras de Coria. Barrio 25 de Mayo. Calles Malargüe y Tunuyán. A las 11.15.

Tupungato

Villa Bastías. Lotes Moyano. Plaza. A las 10.

La Arboleda. Lotes Pellegrini. Plaza. A las 11.30.

San Martín

Ciudad. Barrio del Carmen. SUM. A las 9.

Ciudad. Barrio Primavera. Cancha de Fútbol. A las 10.30.

Junín

La Colonia. Delegación Municipal. A las 10.

La Colonia. Callejón Nueva Esperanza. A las 11.

Guaymallén

Puente de Hierro. Unión Vecinal Barrio Los Dos Ángeles. Severo del Castillo y Sáenz Peña. A las 9.

Colonia Segovia. Subdelegación Colonia Segovia. Carril a Lavalle y Buenos Vecinos. A las 11.

Belgrano. Unión Vecinal Gomensoro. Bolivia 1835. A las 13.

Lavalle

Costa de Araujo. Centro de Jubilados Heriberto Devoto. A las 10.

Costa de Araujo. Plaza Barrio Cuyum. A las 10.30.

Costa de Araujo. Eva Perón y Circunvalación. A las 11.30.

Costa de Araujo. Garibaldi frente a Corralón Municipal. A las 12.

Costa de Araujo. Barrio Fuerza Nueva. A las 12.30.

General Alvear

Bowen. CIC. A las 9.

Las Heras

El Borbollón. SUM. Capitán Gutiérrez. Paso Hondo 3200. A las 9.

El Algarrobal. SUM. La Esperanza. Juana Arzuduy s/n. A las 10.30.

El Algarrobal. Barrio Jorge Newbery. General Paz 3754. A las 12.

Tunuyán

La Puntilla. Paraje. El Totoral. Escuela 1-375 José Pedroni. Guiñazú s/n. A las 9.30.

La Puntilla. Barrio La Puntilla. Guiñazú y Pública. A las 10.30.

Ciudad. Delegación Provincial Vialidad. 25 de Noviembre s/n. A las 11.30.

Jueves 19

Godoy Cruz

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000. A las 9.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10.

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Trapiche. Barrio Urundel. Los Renos s/n. A las 12.

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas. Centro de Salud. A las 10.30.

Punta de Vacas. Playón de Gendarmería. A las 12.

Puente del Inca. Playa de Estacionamiento. A las 12.30.

Junín

Ingeniero Giagnoni. Delegación Municipal. A las 10.

Ciudad. Callejón Martínez. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata. Barrio Tiza. A las 10.

Lavalle

Costa de Araujo. Morón y Ruta 142. A las 10.

Costa de Araujo. Calles Estrella y El Carmen. A las 10.30.

Costa de Araujo. Los Olivos. A las 11.

Gustavo André. Barrio Cultural. Frente a Capilla. A las 12.

Gustavo André. Moyano y Cortadera. A las 12.30.

Gustavo André. Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 13.30.

San Rafael

Goudge. Paraje. Aguaditas. Escuela 1-442 Colonizador Vicente López. A las 9.

Viernes 20

Lavalle

El Plumero. Barrio El Plumero. A las 10.

La Bajada. Barrio La Bajada. Plaza. A las 10.30.

La Bajada. Barrio Norte Argentino. A las 11.

El Carmen. Barrio El Carmen. A las 12.

Las Heras

El Resguardo. Barrio Estación Espejo. Armada Argentina 567. Iglesia Santidad de Jehová. A las 9.

Capdevelle. Unión Vecinal Capdeville. Ruta 52 Km 16. A las 10.30.

El Resguardo. Barrio Yapeyú. CEDRyS 23. Anahualpi y Salta. A las 12.

El Resguardo. CEDRyS 18. San Martín y Emilio Coni. A las 12.30.

Santa Rosa

Villa Cabecera. Frente a Parroquia Santa Rosa de Lima. A las 9.

Villa Cabecera. Barrio La Mano de Dios. Calle Cementerio. A las 9.30.

Villa Cabecera. La Costa. Frente Barrio Los Gringos. A las 10.

12 de Octubre. Barrio Don Humberto. Al lado de la cancha de Viña Fundación. Km 1007. A las 10.30.

12 de Octubre. Plaza Juan Pablo II. A las 11.

General Alvear

Ciudad. Barrio San Carlos. SUM. A las 9.

San Martín

Chivilcoy. Barrio Chivilcoy. Plaza. A las 9.

Montecaseros. Barrio Los Charabones. Escuela 1-522 Jubal Pompilio Benavides. A las 11.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio Colonia Hípica. Santa Cruz y La Pebeta. A la 8.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Barrio Flores del Valle. Carril Los Álamos y 25 de Mayo 2100. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Calle San Martín a 300 m de ruta Provincial 20. Luego del edificio de la escuela Piñeiro. Sector comprendido sobre calle San Martín frente a Finca Chávez. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán. Rutas Provinciales 20 y 33 (Calle Las Margaritas). Espacio Verde Sector Noroeste. A las 11.30.

Tunuyán

Vista Flores. Centro de Salud 98. Dr. Juan José Delgado. A las 9.30.

Ciudad. Centro de Salud 191 Dra. Rosa de las Mercedes Angelini. Ruta Nacional 40. Kilómetro 84. A las 11.

Ciudad. Centro de Salud Dr. Miguel Ángel Manzano. San Lorenzo s/n. A las 12.

Sábado 21

Rivadavia

Ciudad. Barrio SOEM. A las 9.

Ciudad. Barrio Inmaculada. A las 9.45.

Ciudad. Plazoleta Sargento Cabral. A las 10.30.

Santa María de Oro. CIC. A las 12.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2