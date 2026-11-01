Corte total en el Acceso Sur este domingo: cuánto durará y cuáles son los tramos afectados

La interrupción será en Godoy Cruz y afectará la circulación hacia el sur. También estarán cerradas las subidas desde dos colectoras.

La Dirección Provincial de Vialidad informó que este domingo 1 de noviembre habrá un corte total de tránsito en el Acceso Sur, en Godoy Cruz.

El cierre comprenderá el tramo entre la Costanera (Ruta Provincial 1) y calle Sarmiento. Durante ese período, se realizarán trabajos para colocar un pórtico de señalización aérea, una tarea que requiere maniobras con grúas sobre la calzada.

Además, permanecerán interrumpidos los accesos y las subidas al Acceso Sur desde la colectora Juan Manuel Fangio y desde el carril Rodríguez Peña.

La interrupción se realizará entre las 9 y las 11 horas y afectará a los vehículos que circulen en sentido hacia el sur.

Desde Vialidad recomendaron utilizar vías alternativas y circular con precaución, respetar la señalización preventiva y seguir las indicaciones del personal de seguridad vial que estará en los puntos de corte.