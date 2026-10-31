Planazo gratis en Mendoza: feria, concurso de disfraces, juegos y música para celebrar Halloween

Un planazo con temática de terror llega este sábado y reunirá juegos, cuentos, microrrelatos, emprendedores y música en una propuesta para todas las edades. Habrá actividades para disfrutar en familia, premios para los mejores disfraces y una fiesta para cerrar la noche.

Halloween tendrá su propio planazo gratis en Mendoza con una propuesta que combina entretenimiento, creatividad y música. La iniciativa busca reunir a grandes y chicos en torno a una de las fechas más populares de octubre, con actividades inspiradas en el universo del terror.

Durante la primera parte del encuentro habrá una feria temática, juegos recreativos, narraciones de cuentos y un concurso de microrrelatos terroríficos. También se realizará un concurso de disfraces, con categorías infantil y adultos y premios para las mejores caracterizaciones.

Entre las propuestas se destaca una feria temática con 20 stands de emprendedores que ofrecerán productos y artículos relacionados con Halloween.

Además, quienes quieran participar podrán sumarse a los desafíos y juegos inspirados en historias de terror, escuchar relatos para poner los pelos de punta o crear sus propios microrrelatos.

El concurso de disfraces tendrá dos categorías, infantil y adultos, y reconocerá las caracterizaciones más destacadas de la jornada.

La celebración tendrá una segunda etapa destinada a la música. Entre las 22 horas y la medianoche, el Club del Cassette estará a cargo de la Halloween Electronic Party, con distintos sets musicales y una ambientación acorde a la Noche de Brujas.

Cuándo y dónde es la celebración de Halloween

La actividad se realizará este sábado 31 de octubre, desde las 18 horas en el multiespacio Planta Uno, ubicado en Ceretti 244, Godoy Cruz.

La entrada es gratuita. La programación comenzará con las actividades familiares, de 18 a 22, y continuará con la fiesta electrónica hasta la medianoche.