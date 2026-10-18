Cronograma de La Garrafa en tu Barrio: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a $14000 esta semana

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 19 al 24 de octubre

Lunes 19

Guaymallén

Kilómetro 8. Plaza del Agricultor. Silvano Rodríguez. A las 9.

Los Corralitos. Barrio Leonangeli. Delegación Los Corralitos. Carlos Rodríguez y María Elena Walsh. A las 11.

Rodeo de la Cruz. Plaza del barrio Farmacéutico. Malnis y Civelli. A las 13.

General Alvear

Alvear Oeste. Estación de Ferrocarril. A las 9.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Escuela 1-318 República del Ecuador. La Columna. Ruta Provincial 50. A las 9.30.

San Roque. Villa Cabecera. Plaza. Cirilo Guevara y Venancio Aguilar. A las 10.30.

San Roque. Barrio La Sarita. Espacio Verde. A las 11.

San Roque. Barrio Santa Rita. Cancha de Fútbol. A las 12.

San Martín

Alto Verde. Barrio Santa Cecilia II. Plaza. A las 14.

Alto Verde. Callejón Villa Laura. Ingreso. A las 15.

Alto Verde. Barrio Fátima. Manzana B. Casa 1. A las 16.

Alto Verde. Barrio Cavagnaro. Playón. A las 17.

Alto Verde. Barrio La Florida. Ingreso a barrio. A las 17.30.

Las Heras

El Algarrobal. Escuela Capitán Candelaria. Lavalle y San Esteban. A las 9.

El Algarrobal. Callejón Rivas. Merendero Mamás del Corazón. A las 10.

El Algarrobal. Fundación Vínculos Lavalle s/n. A las 11.

El Algarrobal. Barrio San Lorenzo. Lote 2. A las 12.

Rivadavia

Los Campamentos. La Forestal. Escuela 1-402 Enrique Tittarelli. A las 9.30.

Los Campamentos. Barrio Titarelli. Escuela Bautista Gargantini. A las 10.

Los Campamentos. La Verde. Escuela 1-058 Heriberto Baeza. A las 10.30.

Los Campamentos. Barrio Lencinas. Unión Vecinal. A las 11.

Santa Rosa

El Divisadero. Frente a Unión Vecinal Divisadero. A las 9.

12 de Octubre. Barrio Santa Rita. A las 9.30.

25 de Mayo. Barrio Malvinas Argentinas. Ruta Provincial 50 kilómetro 1012. A las 10.

25 de Mayo. Frente a Barrio Promotor. A las 10.30.

El Marcado. Barrio Esperanzan Santarrosina. Carril Norte. A las 11.

El Marcado. Barrio Molina Cabrera. A las 11.30.

Tunuyán

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 9.30.

Capiz. Barrio El Capacho. Carril Nacional y Calle Pública. A las 10.30.

Martes 20

Godoy Cruz

Villa Marini. Playón Deportivo Isla Campo Pappa. Virgen del Valle s/n. A las 9.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Suárez. Río Juramento 2574. A las 10.

Villa del Parque. Barrio Sol y Sierra. SUM. Segundo Sombra s/n. A las 11.

Villa del Parque. Campo Pappa. Centro de Formación. Perón y Cutral Co. A las 12.

San Vicente. Piedras Blancas. Sector A. Oeste de Godoy Cruz. A las 13.

Villa Marini. Barrio La Estanzuela. Playón de Liga de Fútbol Infantil. Boulevard Olmo Zarate y Lago Hermoso. Manzana H. A las 14.

San Carlos

La Consulta. Paraje. La Cañada. Barrio La Cañada. A las 9.30.

La Consulta. Plazoleta de La Consulta. Frente a Centro de Salud. A las 10.30.

La Consulta. Loteo Suarez. A las 11.30.

Maipú

Rodeo del Medio. Barrios El Rosedal y 6 de Enero. Callejón Molina. Iglesia Patrón Santiago. A las 9.

Coquimbito. Club Social y Deportivo Argentinos de Rutini. 12 de Octubre y 25 de Mayo. A las 10.

Coquimbito. Club Coquimbito Peñaflor. Luis Braile y D. Cavagnaro. A las 10.30.

Coquimbito. Barrio Castañeda. Plazoleta Castañeda. Boulevard Bandera Nacional 98. A las 11.

Coquimbito. Barrio La Merced 1. Ingreso a barrio. A las 12.

Coquimbito. Barrio La Merced 2. Ingreso a barrio. Entrada por Tropero Sosa. A las 12.30.

Luján

Agrelo. Barrio Tierras Vivas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Agrelo. Asentamiento San José. Cancha de Fútbol. A las 10.45.

Agrelo. Barrio Costa Esperanza. Posta Sanitaria. A las 12.

San Rafael

Ciudad. Barrio Martín Güemes. Escuela Alfredo Bufano 1-262. A las 9.

Junín

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

Tupungato

La Arboleda. Loteo Blanco. A las 10.

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 11.15.

La Menta. Refugio Zabala. A las 11.30.

Miércoles 21

Rivadavia

La Libertad. Barrio Rivadavia. A las 9.

La Libertad. Plaza 17 de Agosto. A las 9.30.

Luján

Perdriel. Barrio Renacer del Plata. Espacio Equipamiento. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Viña Costa Flores. Manzana D. Casa 9. A las 10.30.

Perdriel. Barro Bella Vista. Salón Eugenio Matar 4617. A las 11.

Tupungato

Villa Bastías. Barrio 6 de Septiembre. A las 10.

Villa Bastías. Lotes Moyano. Plaza. A las 11.

San Martín

Nueva California. Barrio Loteo Cruz. Plaza. A las 9.

Nueva California. Unión Vecinal. Molinari y Santa Marina. A las 10.

El Central. Calle Mendoza. Ingreso. A las 11.

El Central. Mendoza y Perito. Playón Municipal. A las 12.

Junín

Rodríguez Peña. SUM. A las 10.

Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC. A las 11.

General Alvear

Bowen. CIC. A las 9.

San Rafael

Ciudad. La Isla. Amapola 719. A las 9.

Las Heras

El Borbollón. CIC. El Borbollón. Casimiro Recuero y Buenos Vecinos. A las 9.30.

El Algarrobal. Barrio Las Viñas. Comedor Nadine. A las 10.30.

El Algarrobal. Barrio Unión y Progreso. Presidente Quintana s/n. A las 11.30.

Tunuyán

El Algarrobo. Barrio Copacabana. Callejón Porfidia Churquina. A las 9.30.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 10.30.

Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 12.

Jueves 22

Guaymallén

El Sauce. Barrio Brisas del Sauce. Manzana P. Casa 2. A las 9.

Belgrano. Centro de Salud 196. Pedro Molina y Santiago Araujo. A las 11.

Dorrego. Sede Asociación ASLE. San Juan de Dios 788. A las 13.

Godoy Cruz

Villa del Parque. Barrio SUPE. Talcahuano 4000.A las 9.

Villa del Parque. Barrio Aconcagua. Consulta L y Pareditas. A las 10.

San Vicente. Barrio Piedras Blancas. Sector C. Oeste de Godoy Cruz. A las 11.

Trapiche. Barrio Urundel. Los Renos s/n. A las 12.

Benegas. Barrio Flor de Cuyo. Unión Vecinal. Ricardo Güiraldes 157. A las 13.

San Carlos

Chilecito. Plaza Distrital de Chilecito. A las 9.30.

Chilecito. Carril Nacional y calle Puerta. A las 10.30.

Tres Esquinas. Barrio Carrasco. A las 11.30.

Tres Esquinas. Libertad y Las Rosas. A las 12.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.

Polvaredas. Centro de Salud. A las 10.30.

Punta de Vacas. Centro de Salud / Comisaría. A las 12.

Puente del Inca. Playa de estacionamiento. A las 12.30.

Junín

Barriales. Delegación Municipal. A las 10.

Barriales. Barrio Sismo 28. CIC. A las 11.

Tupungato

Cordón del Plata. Barrio Tiza. A las 10.

Lavalle

Costa de Araujo. Morón y Ruta 142. A las 10.

Costa de Araujo. Estrella y El Carmen. A las 10.30.

Costa de Araujo. Los Olivos. A las 11.

Gustavo André. Barrio Cultural. Frente a Capilla. A las 12.

Gustavo André. Moyano y Cortadera. A las 12.40.

Gustavo André. Moyano s/n. Cancha de Bochas. A las 13.20.

San Rafael

Ciudad. Pueblo Diamante. Plaza Espínola. A las 9.

Viernes 23

Las Heras

El Challao. Iglesia Manto de Fuego. Regalado Olguín 1130. A las 9.30.

El Algarrobal. Barrio Victoria. CEDRyS 21. Monteavaro y Molino Correa. A las 10.30.

El Algarrobal. CAV. El Algarrobal. Paraguay y Paso Hondo. A las 11.30.

Lavalle

El Plumero. Barrio El Plumero. A las 10.

La Bajada. Barrio La Bajada. Plaza. A las 10.30.

La Bajada. Barrio Norte Argentino. A las 11.30.

El Carmen. Barrio El Carmen. A las 12.30.

General Alvear

Carmensa. Polideportivo. A las 9.

San Martín

El Divisadero. Calle Benenatti. A las 9.

Montecaseros. Delegación Municipal. A las 10.30.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio 60 Aniversario. Jorge Luis Borges 742. A la 8.30.

Maipú

Rodeo del Medio. Villa Seca. Barrio Jesús de Nazareth. Plaza. Miguel Noé y María Auxiliadora. A las 9.30.

Rodeo del Medio. Barrio Brisas de Tropero. Tropero Sosa 5600. A las 10.30.

El Pedregal. Barrio 25 de Julio. Calle 4 y cancha de fútbol. A las 11.30.

El Pedregal. Barrios Pedro Varela, 5 de Diciembre y Estación Pedregal. Cancha de fútbol. Calle Necochea. A las 12.

Tunuyán

Vista Flores. 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 9.30.

Colonia Las Rosas. Escuela Secundaria. Calle 5 de Diciembre s/n. A las 10.30.

Puente del Río. Barrio Bordelongue. Santillán y Los Piquillines. A las 11.30.

Sábado 24

Rivadavia

El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.

El Mirador. Loteo Estrada. A las 9.15.

El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 9.45.

El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 10.15.

La Central. Club La Central. A las 10.30.

El Mirador. Barrio El Bermejo. Plaza. A las 11.15.

El Mirador. Barrio Albarracín Godoy. SUM. A las 11.45.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2