Cronograma completo de La Garrafa en tu Barrio para esta semana: cuándo y dónde podés conseguir el envase de 10 kilos a $14000

El programa provincial continuará recorriendo todos los departamentos con precios subsidiados para familias sin gas natural. Conocé el cronograma completo de esta semana.

El Gobierno de Mendoza mantiene en marcha el programa La Garrafa en tu Barrio, una iniciativa que busca acercar este servicio a las familias que no cuentan con conexión a gas natural.

El objetivo es garantizar el acceso a este recurso esencial.

Durante esta semana, el operativo llegará a los 18 departamentos de la provincia con precios diferenciados según la zona.

Precios de la Garrafa de 10 kg

$15.500 en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas.

en Alta Montaña en las zonas de Uspallata, Polvaredas, Puente del Inca, Punta de Vacas y Las Cuevas. $15.000 en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo.

en los departamentos de Capital, Guaymallén, Godoy Cruz, Maipú, Luján de Cuyo. $14.000 en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz.

en los departamentos de Rivadavia, Junín, San Martín, Santa Rosa y La Paz. $14.500 en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos.

en los departamentos de Tunuyán, Tupungato y San Carlos. $16.000 en los departamentos de Malargüe.

en los departamentos de Malargüe. $15.000 en el departamento de San Rafael y General Alvear.

en el departamento de San Rafael y General Alvear. $15.000 en los departamentos de Lavalle y Las Heras.

Requisitos para acceder al beneficio

Quienes deseen comprar la garrafa subsidiada deberán presentarse con:

El envase vacío.

vacío. Fotocopia del DNI.

del DNI. Certificación negativa de ANSES.

En el caso de jubilados y pensionados, también se debe llevar la fotocopia del carnet de PAMI.

Las personas con discapacidad deberán presentar su DNI y el Certificado Único de Discapacidad (CUD). Si el beneficiario no puede concurrir, la persona autorizada deberá presentar su propio DNI junto con el del titular.

Cronograma del 10 al 14 de noviembre

Martes 10

Guaymallén

El Bermejo. Plaza Fuerza y Progreso. Félix Suárez. A las 9.

Nueva Ciudad. Plaza Belgrano. Patricias Mendocinas y Márquez. A las 11.

Dorrego. Plazoleta Sarmiento. Cipolletti y Dorrego. A las 13.

Godoy Cruz

Tortugas. Polideportivo Filippini. Rocca y Zizzias. A las 9.

Tortugas. Barrio Tres Estrellas. Jardín Estrellitas. Mariano Moreno y Barcala. A las 10.

Tortugas. Polideportivo Los Pelegrinos. Vélez Sarsfield y Cabo Santa María. A las 11.

Tortugas. Barrio La Gloria. Centro de Jubilados El Trébol. A las 12.

Tortugas. Barrio Chile. Polideportivo. Azul y Cabo San Antonio. A las 13.

General Alvear

Carmensa. Polideportivo. A las 9.

Tunuyán

La Primavera. Centro de Salud 61 Dr. Juan J. Begué. Calderón s/n. A las 9.30.

Capiz. Barrio El Capacho. Carril Nacional y Calle Pública. A las 10.30.

Luján

Carrodilla. Terrada y Malvinas Argentinas. Frente a destacamento policial. Subcomisaría Lorenz. Espacio Verde. A las 9.30.

Carrodilla. Barrio XUMEC. Manzana 9. Casa 2. Tannat 475. Entre Sauvignon Blanc y Tempranillo. A las 10.30.

Mayor Drummond. Barrio 26 de Agosto. Iglesia Evangélica. Centro Familiar Cristiano. Chile 2182. A las 11.

Las Heras

Panquehua. Gimnasio 7. 3 de Febrero y 25 de Mayo. A las 9.

El Plumerillo. CEDRyS 16. Cabo Verón y Pereyra. A las 10.30.

El Zapallar. CEDRyS 3. Olascoaga y Martín Fierro. A las 12.

San Rafael

Jaime Prats. Plaza Principal. A las 9.30.

Junín

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Vivero. A las 10.

Medrano. Paraje. El Martillo. Barrio El Martillo. A las 10.30.

Medrano. Delegación Municipal. A las 11.

Tupungato

Gualtallary. Plaza Divino Niño. A las 10.

Las Heras. Alta Montaña

Uspallata. Barrio La Fundición. Calle Pública frente a Cementerio. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Dr. Panella. Plaza. A las 11.30.

Uspallata. Barrio IPV. Plaza Sarmiento. Calle Pública frente barrio. A las 12.30.

Maipú

Fray Luis Beltrán. Escuela 1-396 Cloromiro Giménez. Los Álamos s/n. A las 9.30.

Fray Luis Beltrán. Mina de Oro y Vargas. A las 10.30.

Fray Luis Beltrán. Hospital Metraux. Espacio Verde frente a hospital. Lateral Norte de Acceso Este. A las 11.30.

La Paz

Desaguadero. Plaza Armando Amaya. A las 9.

La Menta. Refugio Noemí Frías. A las 11.30.

La Menta. Refugio frente a Pasarela. A las 11.40.

La Menta. Refugio Zabala. A las 11.50.

Miércoles 11

Maipú

Colonia Bombal. Callejón Miraso. Casa 3412. A las 9.30.

Colonia Bombal. Barrio Obreros Rurales. Manzana H. Casa 5. A las 10.

Rodeo del Medio. El Pedregal. Unión Vecinal Nicolás Serpa. Nicolás Serpa a 200 m de Ruta 20. A las 11.30.

Colonia Bombal. Ruta 20. Km 1791. A las 12.30.

Luján

Perdriel. Barrio Las Palmeras. Playón Espacio Verde. A las 9.30.

Perdriel. Barrio Nueva Vida. Boulevard. A las 10.15.

Perdriel. Barrio Jardines de Brandsen. Playón. A las 11.San Martín

Ciudad. Barrio Güemes. Plaza. A las 9.

Buen Orden. Barrio Buen Orden. Espacio Verde. A las 11.

Junín

Rodríguez Peña. SUM. A las 10.

Rodríguez Peña. Localidad. El Topón. CIC A las 11.

San Carlos

Eugenio Bustos. Plaza Distrital. A las 9.30.

Villa Chacón. Barrio San Miguel Arcángel. A las 10.30.

La Consulta. Barrio La Amistad. Lotes Barraqueros. A las 12.

General Alvear

Ciudad. Paraje. El Nevado. Calle 4 ½ y Callejón Ortega. A las 9.

Ciudad. Barrio Prensa. Manzana H. Casa 5. A las 10.45.

Las Heras

El Resguardo. CEDRyS 1. Juan Maza y Catamarca. A las 9.

Panquehua. CEDRyS 10. Chiclana y esquina pública. A las 10.30.

El Resguardo. Barrio 26 de Enero. CEDRyS 25. Juan Manuel de Rosas y Lumière. A las 12.

Tunuyán

El Algarrobo. Barrio Copacabana. Callejón Porfidia Churquina. A las 9.30.

El Algarrobo. Salón Unión Vecinal Loteo Danti. Gerónimo Ortega s/n. A las 10.30.

Villa Seca. Centro de Salud 181 Dra. Victoria Aruani. Corredor Productivo s/n. A las 11.

Los Sauces. Centro de Salud 97. Tabanera s/n. A las 12.

Jueves 12

Guaymallén

Puente de Hierro. Unión Vecinal Barrio Las Chacras. El Comercio. Manzana C. Casa 24. A las 9.

Puente de Hierro. Iglesia Palabra de Vida. Calle 7 s/n. A las 11.

Rodeo de la Cruz. Unión Vecinal Barrio Villa Graciela. Tomas Edison 583. Esquina Formosa. A las 13.

Godoy Cruz

Villa Marini. Jardín Puentecitos. Barrio Los Cerros. Encón y Mesopotamia. A las 9.

Villa Marini. Jardín Jarillitas. Barrio Los Barrancos I. Cuba y República Dominicana. A las 10.

Villa Marini. Jardín Arco Iris. Barrio Campo Pappa. Juan Domingo Perón Norte 601. A las 11.

Villa del Parque. Unión Vecinal Barrio Parque Sur. Lautaro Mendoza 254 s/n. A las 12.

Villa del Parque. Unión Vecinal Villa del Parque. Boulevard San Vicente y Rioja. A las 13.

Las Heras- Alta Montaña

Uspallata. Barrio Las Bóvedas. Plaza. A las 10.

Uspallata. Informador Turístico. A las 10.30.

Uspallata. Barrio Villa Clarita. Plaza. A las 12.

Uspallata. Barrio Los Pinos. Plaza. A las 12.30.

Junín

Barriales. Delegación Municipal. A las 10.

Barriales. Barrio Sismo 28. CIC. A las 11.

Tupungato

La Arboleda. Playón La Arboleda. A las 10.

La Arboleda. Barrio El Progreso. A las 11.

Lavalle

San Francisco. Unión Vecinal San Francisco. A las 9.

San Francisco. Barrio Lagunas de Bartolucci. A las 9.30.

Colonia Italia. Barrio Colonia Italia. Ingreso a barrio. A las 10.

Alto del Olvido. General Acha y San Martín. A las 10.30.

La Palmera. Arenales y 9 de Julio. A las 11.30.

La Palmera. 9 de Julio y San Martín. A las 12.

San Rafael

Villa Atuel. Escuela 1-321 Balbino Arizu. A las 9.

Viernes 13

Lavalle

La Colmena. Barrio La Colmena. Ingreso a barrio. A las 9.

Lotes Cavero. Barrio Lotes Cavero. A las 9.30.

Jocolí Viejo. Barrio Meltequi. A las 10.30.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero I. Ingreso. A las 11.

Jocolí Viejo. Barrio Jarillero II. A las 12.

Las Heras

El Plumerillo. Iglesia El Nazareno. Guido Espano 3020. A las 9.

El Resguardo. Cancha del Barrio Eva Perón. Abel Zapata y Provincias Unidas. A las 10.30.

El Resguardo. Barrio Todos Unidos. Manzana A. Casa 21. A las 12.

Santa Rosa

Las Catitas. Barrio Cristo La Piedad. A las 9.

Las Catitas. Barrio La Costanera. Remedios de Escalada. A las 10.

Las Catitas. Frente a Terminal. A las 10.30.

Las Catitas. Catitas Viejas. Frente a Club Auxilium. A las 11.

General Alvear

Bowen. Barrio El Cerrito. Salón Comunitario. A las 9.

Bowen. Los Campamentos. Centro de Salud. A las 10.45.

Capital

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9. Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio La Favorita. CAM. A las 12.15.

Sección Siete. Barrio Soberanía. Centro Integrador 2. A las 13.

Sección Siete. Comisaría 33. A las 13.30.

Malargüe

Ciudad. Barrio Virgen del Carmen. Santa Fe 231. A la 8.30.

Ciudad. Barrio Virgen de los Vientos. SUM. A las 10.30.

Maipú

Chachingo. Barrio Las Campanas. Entrada a barrio. A las 9.30.

Chachingo. Escuela 1-328. José Álvarez. Ruta Provincial 12. Kilómetro 7535. A las 10.30.

Chachingo. Barrio 7 Casas. Entrada a barrio. Sobre Belgrano y Ruta Provincial 60. A las 11.15.

Gutiérrez. Caseros y Ameghino. A las 12.15.

Tunuyán

Vista Flores. 9 de Julio y Los Cerezos. Loteo Morón. A las 9.30.

Colonia Las Rosas. Escuela Secundaria. 5 de Diciembre s/n. A las 10.30.

Puente del Río. Barrio Bordelongue. Santillán y Los Piquillines. A las 11.30.

Sábado 14

Las Heras

El Algarrobal. Feria El Algarrobal. A las 10.

Rivadavia

Recorrido 1

El Mirador. Localidad. Las Yegüitas. Escuela 1-530 Agustina Bartucci de Greco. A las 9.

El Mirador. Loteo Estrada. A las 9.15.

El Mirador. Plaza de El Mirador. A las 9.30.

El Mirador. Barrio Lomas del Mirador. Ingreso a barrio. A las 9.45.

La Central. Club La Central. A las 10.

El Mirador. Barrio Bermejo. Plaza. A las 10.30.

El Mirador. Barrio Albarracín Godoy. SUM A las 11.

Rivadavia

Recorrido 2

Medrano. Tanque de Agua. A las 9.

Andrade. Playón deportivo. A las 10.

Los Árboles. Plaza Vicente Lombardo. A las 11.

Capital

Recorrido 1

Sección Once. Barrio La Favorita. Frente a Jardín Primeros Pasos. Carlos Verdasco y Juana Azurduy. A las 9.

Sección Once. Barrio La Favorita. Calle Aliar y Pablo Neruda. A las 10.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio El Triángulo. Calle Benedetti y Cadetes Chilenos. A las 11.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio 31 de Mayo. Escuela Claret. A las 11.15.

Sección Once. Barrio La Favorita. Barrio René Favaloro. Manzana 9, Casa 7. A las 11.40.

Sección Once. Barrio Jardín Algarrobo. A las 12.15.

Recorrido 2