Domingo con sol y temperatura en ascenso: a cuánto llega la máxima

El pronóstico anticipa una jornada sin lluvias y con condiciones ideales para disfrutar al aire libre. La temperatura irá en aumento.
Mendoza tendrá este domingo 8 de noviembre una jornada marcada por el buen tiempo. El cielo estará despejado durante gran parte del día y se espera un ascenso de la temperatura, sin probabilidades de lluvia.
De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera una jornada con poca nubosidad, vientos moderados del noreste y buenas condiciones en la cordillera, donde el cielo estará poco nuboso.
La temperatura máxima alcanzará los 27°C, mientras que la mínima será de 9°C.
Pronóstico extendido
Lunes 9 de noviembre
Poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.
Las condiciones desmejorarán hacia la noche, con probabilidad de tormentas y precipitaciones en cordillera.
Máxima de 29°C y mínima de 15°C.
Martes 10 de noviembre
Parcialmente nublado e inestable, con poco cambio de la temperatura.
Se esperan vientos algo fuertes del sector sur durante la mañana y precipitaciones en cordillera.
Máxima de 29°C y mínima de 14°C.