Domingo con sol y temperatura en ascenso: a cuánto llega la máxima

El pronóstico anticipa una jornada sin lluvias y con condiciones ideales para disfrutar al aire libre. La temperatura irá en aumento.

Mendoza tendrá este domingo 8 de noviembre una jornada marcada por el buen tiempo. El cielo estará despejado durante gran parte del día y se espera un ascenso de la temperatura, sin probabilidades de lluvia.

De acuerdo con la Dirección de Contingencias Climáticas, se espera una jornada con poca nubosidad, vientos moderados del noreste y buenas condiciones en la cordillera, donde el cielo estará poco nuboso.

La temperatura máxima alcanzará los 27°C, mientras que la mínima será de 9°C.

Pronóstico extendido

Lunes 9 de noviembre

Poca nubosidad, ascenso de la temperatura y vientos moderados del noreste.

Las condiciones desmejorarán hacia la noche, con probabilidad de tormentas y precipitaciones en cordillera.

Máxima de 29°C y mínima de 15°C.

Martes 10 de noviembre

Parcialmente nublado e inestable, con poco cambio de la temperatura.

Se esperan vientos algo fuertes del sector sur durante la mañana y precipitaciones en cordillera.

Máxima de 29°C y mínima de 14°C.