Crimen de Margarita Gutiérrez: imputaron al hijo de 46 años por el delito de homicidio agravado por el vínculo

La Justicia imputó al hijo de Margarita Gutiérrez por homicidio agravado por el vínculo y descartó la hipótesis inicial de un hecho de inseguridad en la vivienda de Junín.

La investigación por la muerte de Margarita Gutiérrez, ocurrida en una vivienda de Junín, dio un giro este viernes luego de que la Fiscalía imputara a su hijo mayor, David Enrique Delmadé, de 46 años, por el delito de homicidio agravado por el vínculo.

La información fue confirmada por el Fiscal en Jefe de la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, Mariano Carbajal, quien indicó que durante la jornada de este viernes 22 de mayo se avanzó con la imputación formal de Delmadé bajo la figura prevista en el artículo 80, inciso 1 del Código Penal, que contempla penas severas para los crímenes cometidos contra un familiar.

A partir de esta medida judicial, quedó descartada la hipótesis inicial que apuntaba a un posible hecho de inseguridad como causa de la muerte de Margarita Gutiérrez.

Desde la Fiscalía también aclararon un dato vinculado al imputado, ante versiones que circularon en las últimas horas. Según precisaron oficialmente, David Enrique Delmadé no es empleado ni funcionario judicial. En ese sentido, explicaron que cualquier pericia en la que hubiera participado anteriormente fue realizada de manera privada.

La causa continúa bajo investigación mientras la Justicia avanza con nuevas medidas para esclarecer las circunstancias del hecho ocurrido en la vivienda de la víctima.

El caso

Margarita Iris Gutiérrez, de 74 años fue encontrada muerta este martes 19 de mayo por la mañana en su vivienda de calle Isaac Estrella, en el departamento de Junín.

El hallazgo ocurrió cerca de las 7:26, cuando personal policial que realizaba patrullajes preventivos ingresó al domicilio y encontró el cuerpo. En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, Investigaciones y Bomberos, que realizaron las primeras pericias.

Quién era Margarita Gutiérrez, la docente asesinada en Junín

Margarita Gutiérrez era una figura muy conocida en el departamento de Junín. Se desempeñó durante años como docente en la escuela Blanco Encalada y además tuvo participación política como concejal.

Vecinos destacaron su compromiso con la educación, su cercanía con la comunidad y el vínculo afectuoso que mantenía con muchas familias del departamento. “Era una excelente mujer y una gran profesional”, relató una vecina que vive a pocos metros de la vivienda donde ocurrió el crimen.

Quienes compartieron momentos con Margarita aseguraron que jamás imaginaron un desenlace semejante. Incluso, una comerciante recordó emocionada la última conversación que tuvo con la docente días antes del crimen.

“Estaba feliz, organizando el cumpleaños de su nieto. Nos abrazó a todos antes de irse y nos dijo que nos quería mucho”, contó entre lágrimas. Otros vecinos también expresaron desconcierto ante la detención de su hijo mayor y remarcaron que la noticia sacudió a toda la comunidad.