Conmoción en Mendoza: investigan como femicidio la muerte de una mujer de 72 años hallada en su casa

El cuerpo fue encontrado en una casa de calle Isaac Estrella. La Justicia activó el protocolo de femicidio y cambió la calificación de la causa tras las primeras pericias.

Una mujer de 72 años fue encontrada muerta este martes por la mañana en el interior de su vivienda, ubicada sobre calle Isaac Estrella, en el departamento de Junín.

El hallazgo se produjo cerca de las 7:26 horas, cuando personal policial que realizaba patrullajes preventivos ingresó al domicilio y encontró el cuerpo de la víctima, identificada como Margarita Iris Gutiérrez.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica, Investigaciones y Bomberos, quienes llevaron adelante las primeras pericias para determinar las circunstancias del hecho.

De acuerdo con la información aportada por la Unidad Fiscal Rivadavia-Junín, la causa se inició como averiguación de muerte, pero con el avance de la investigación y a partir de la evidencia recolectada, fue recaratulada como “homicidio agravado por femicidio”, según lo establece el artículo 80 del Código Penal.

Uno de los elementos que se tuvo en cuenta para este cambio de calificación es que no se constataron faltantes en la vivienda, lo que descarta, en principio, la hipótesis de un robo.

Por disposición judicial, se activó el protocolo de femicidio y se continúan desarrollando medidas investigativas para esclarecer el hecho.