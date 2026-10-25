El Paso a Chile volverá a cerrar este domingo: desde qué hora y hasta cuándo

Las autoridades informaron que la medida responde a un cambio en las condiciones meteorológicas. El cronograma establece restricciones en distintos puntos de la ruta internacional.
El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a interrumpir la circulación este domingo 25 de octubre debido a un cambio en las condiciones meteorológicas.
La medida será preventiva y alcanzará a todo tipo de vehículos.
Según informó la coordinación argentina, el cierre comenzará a las 16 horas en el cruce internacional. Sin embargo, la circulación tendrá restricciones previas en los accesos.
El cronograma establece distintos horarios para la interrupción del tránsito:
- Desde las 16: cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor para todo tipo de vehículos.
- Desde las 22: no se permitirá circular desde la barrera de Guardia Vieja, en Chile, ni desde Uspallata, en Mendoza.
- Desde la medianoche: quedará clausurado el túnel internacional.
Las condiciones meteorológicas adversas se extenderán hasta el lunes, por lo que la reapertura dependerá de la evolución del tiempo y de las evaluaciones de las autoridades.