El Paso a Chile volverá a cerrar este domingo: desde qué hora y hasta cuándo

Las autoridades informaron que la medida responde a un cambio en las condiciones meteorológicas. El cronograma establece restricciones en distintos puntos de la ruta internacional.

El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a interrumpir la circulación este domingo 25 de octubre debido a un cambio en las condiciones meteorológicas.

La medida será preventiva y alcanzará a todo tipo de vehículos.

Según informó la coordinación argentina, el cierre comenzará a las 16 horas en el cruce internacional. Sin embargo, la circulación tendrá restricciones previas en los accesos.

El cronograma establece distintos horarios para la interrupción del tránsito:

Desde las 16: cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor para todo tipo de vehículos.

cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor para todo tipo de vehículos. Desde las 22: no se permitirá circular desde la barrera de Guardia Vieja, en Chile, ni desde Uspallata, en Mendoza.

no se permitirá circular desde la barrera de Guardia Vieja, en Chile, ni desde Uspallata, en Mendoza. Desde la medianoche: quedará clausurado el túnel internacional.

Las condiciones meteorológicas adversas se extenderán hasta el lunes, por lo que la reapertura dependerá de la evolución del tiempo y de las evaluaciones de las autoridades.