El Paso a Chile volverá a cerrar este domingo: desde qué hora y hasta cuándo

El Paso a Chile volverá a cerrar este domingo: desde qué hora y hasta cuándo

Paso Cristo Redentor

Las autoridades informaron que la medida responde a un cambio en las condiciones meteorológicas. El cronograma establece restricciones en distintos puntos de la ruta internacional.

usuario
Redacción ElNueve.com

El Paso Internacional Cristo Redentor volverá a interrumpir la circulación este domingo 25 de octubre debido a un cambio en las condiciones meteorológicas.

La medida será preventiva y alcanzará a todo tipo de vehículos.

Según informó la coordinación argentina, el cierre comenzará a las 16 horas en el cruce internacional. Sin embargo, la circulación tendrá restricciones previas en los accesos.

El cronograma establece distintos horarios para la interrupción del tránsito:

  • Desde las 16: cierre preventivo del Paso Internacional Cristo Redentor para todo tipo de vehículos.
  •  Desde las 22: no se permitirá circular desde la barrera de Guardia Vieja, en Chile, ni desde Uspallata, en Mendoza.
  •  Desde la medianoche: quedará clausurado el túnel internacional.

Las condiciones meteorológicas adversas se extenderán hasta el lunes, por lo que la reapertura dependerá de la evolución del tiempo y de las evaluaciones de las autoridades.

Seguinos en