Cortes de luz: estos son los programados para este miércoles 13 de agosto

Edemsa realizará cortes de luz en barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

La empresa Edemsa informó que este miércoles 13 de agosto se llevarán a cabo nuevos cortes programados de electricidad en distintas localidades de Mendoza.

Estos trabajos se deben a tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

Los cortes afectarán a barrios de Guaymallén, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos, San Rafael y Malargüe.

Miércoles 13/08/2025

Estos son los programados para este miércoles 13 de agosto.

Guaymallén

En calle Sucre, entre barrio Rincón del Sauce y Lateral Sur del Hospital El Sauce, y zonas aledañas; El Sauce. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Pedro Vargas, Suriani, Cochabamba y Miguel de Azcuénaga; Villa Nueva. De 9.15 a 12.15 h.

Luján

En calle Cipolletti, entre Fermoselle y Lamadrid, y adyacencias; Vistalba. De 8.45 a 12.45 h.

Maipú

En calle Las Margaritas, entre Los Valencianos y loteo Las Margaritas. En loteo Las Margaritas y áreas adyacentes; Fray Luis Beltrán. De 14.30 a 18.30 h.

En la intersección de calles Vieytes y Araoz y zonas aledañas; Mayor Drummond. De 14.45 a 18.45 h.

En callejón Morichetti, entre calle Isla Grande y callejón Comunero, y adyacencias; Isla Chica. De 9.00 a 13.00 h.

En calle Arístides Villanueva, hacia el norte de Juan B. Justo. En barrio Viñas del Torreón; Gutiérrez. De 10.00 a 13.30 h.

Tupungato

En callejón Gómez, hacia el oeste de calle Iriarte; La Arboleda. De 14.30 a 18.30 h.

Entre calles Galeano e Iriarte, en el barrio La Arboleda y adyacencias. De 14.30 a 18.30 h.

En la Ruta Provincial N°89, hacia el noreste de calle La Gloria. En zona de La Carrera, en el barrio Estancia Cerros del Mesón; San José. De 11.00 a 15.00 h.

San Carlos

En calle Aguirre, hacia el oeste de Ruta Nacional N°40; Chilecito. De 9.15 a 13.15 h.

San Rafael

En calle Ortubia, entre Rawson y El Chañaral, y zonas aledañas; El Toledano. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Rawson, Sardi, Castelli y Tierras de Huarpes. De 9.00 a 13.00 h.

Entre calles Mora, Gaviola, La Bodega y Delboni; Rama Caída. De 9.45 a 13.45 h.

En el barrio Club de Pescadores; El Nihuil. De 10.45 a 14.45 h.

Malargüe