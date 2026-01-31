Cortes de agua tras la tormenta en Mendoza: las zonas que siguen con baja presión o sin servicio

Aguas Mendocinas informó que el servicio se encuentra mayormente restablecido tras el temporal, aunque persisten inconvenientes en algunas zonas donde continúa el proceso de recuperación de reservas y presión.

Tras el colapso del sistema provocado por las intensas lluvias registradas este viernes, la empresa Aguas Mendocinas comunicó que el servicio de agua potable ya se encuentra normalizado en la mayor parte de la provincia.

Sin embargo, aclararon que en algunos puntos continúa el proceso de recuperación de reservas, lo que podría generar baja presión o cortes intermitentes.

Desde la empresa indicaron que todos los establecimientos potabilizadores y las estaciones de bombeo ya están nuevamente operativos. Actualmente, las reservas generales atraviesan la etapa final de estabilización, con el objetivo de alcanzar niveles óptimos de presión en toda la red.

Según detallaron, la mayoría de los usuarios ya cuenta con suministro regular, aunque persisten inconvenientes puntuales en sectores donde el llenado de tanques y cisternas aún no se completó.

Zonas donde el servicio sigue en recuperación

A pesar de los avances, Aguas Mendocinas informó que todavía hay áreas identificadas como “en proceso de recuperación”, donde los vecinos pueden notar baja presión o falta de agua en algunos momentos del día.

Las zonas afectadas son:

Guaymallén: barrios Dorrego, Las Cañas y San Francisco del Monte.

Godoy Cruz: el cuadrante comprendido entre calle Alberdi y Progreso, y desde Cervantes hasta el Acceso Sur.

La empresa aseguró que continúa monitoreando el funcionamiento del sistema y que irá informando cualquier novedad sobre la evolución del servicio.

30 de enero – 20:30 h

Aguas Mendocinas informa

Ya se encuentran en producción los establecimientos potabilizadores Benegas, Lujan 1 y Luján 2. Continúa fuera de servicio Alto Godoy. — Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) January 30, 2026

Recomendaciones para cuidar el agua

Mientras se completa la normalización total, Aguas Mendocinas reiteró una serie de recomendaciones para hacer un uso responsable del agua potable:

Mantener una reserva de agua embotellada de al menos dos litros por persona.

Preservar el agua del tanque domiciliario y utilizarla con moderación durante el fin de semana.

Regular el caudal de las canillas.

Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.

Controlar posibles pérdidas en canillas e inodoros.

Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.

Desde la empresa remarcaron que el uso responsable del recurso es clave para acelerar la recuperación total del sistema y garantizar el abastecimiento en todos los hogares.