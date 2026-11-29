Aguas Mendocinas informó sobre una interrupción imprevista del suministro y dio detalles de los trabajos que se realizan para solucionar el inconveniente y recuperar el servicio.

Una rotura en un caño maestro provocó un corte de agua potable en una zona de la Ciudad de Mendoza.

Aguas Mendocinas informó que el inconveniente afecta a los vecinos de calle Patricias Mendocinas, entre Godoy Cruz y Coronel Plaza.

Según comunicó la empresa, personal operativo trabaja en el lugar para reparar la cañería y restablecer el suministro lo antes posible.

Recomendaciones de Aysam ante el corte de agua

Mientras se desarrollan los trabajos, Aguas Mendocinas recordó una serie de medidas para cuidar las reservas domiciliarias y evitar el derroche de agua potable: