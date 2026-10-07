Desde el lunes habrá corte total en el tránsito por la obra de San Martín e Yrigoyen

El cierre en una de las intersecciones más transitadas entre Ciudad y Godoy Cruz marcará una nueva etapa en la remodelación de esta arteria. La medida obligará a desvíos y ajustes en el transporte público mientras avanza la obra.

La remodelación de calle Hipólito Yrigoyen en Godoy Cruz entra en una fase decisiva y traerá consigo un cambio fuerte en la movilidad urbana. A partir del lunes 12 de octubre se producirá el corte total de avenida San Martín en su cruce con Yrigoyen/Brasil, límite entre Ciudad y Godoy Cruz.

La medida responde al ingreso de maquinaria pesada y al avance de las tareas de infraestructura que incluyen la renovación de redes de agua y cloacas, además de la reconstrucción de calzada, veredas y cordones. El operativo estará a cargo de Aguas Mendocinas (Aysam), en coordinación con la Subsecretaría de Transporte y los municipios involucrados.

La obra comenzó el 29 de junio de 2026 y tiene un plazo total de 18 meses, con una inversión estimada en $5.700 millones. Según las autoridades, los trabajos avanzan dentro del cronograma previsto y beneficiarán a más de 70.000 vecinos de Ciudad y Godoy Cruz.

El mismo día del corte quedará habilitado el cruce de Brasil y San Juan, que permaneció cerrado durante más de tres meses por la reubicación de una red cloacal terciaria y otras interferencias subterráneas. Esta apertura busca aliviar la circulación en la zona y compensar parcialmente el impacto del nuevo cierre.

Desvíos previstos

Hacia el oeste: alternativas por avenida Peltier, La Pampa, Moyano, República del Líbano, Almirante Brown y España .

alternativas por . Hacia el este: recorridos por Morón, Lisandro de la Torre, Formosa, Zábala, Agustín Álvarez y Honorio Barraquero, además de conexiones por San Juan, Belgrano, Liniers y Castellani.

El transporte público también sufrirá modificaciones en varias líneas de colectivos, que deberán ajustar sus recorridos para evitar la zona de obra.

Avance de la obra

Hasta el momento, no se registran atrasos en el cronograma. Los cortes y habilitaciones parciales forman parte de la planificación original, que busca garantizar seguridad operativa y vial mientras se ejecutan las distintas etapas.