Corte de agua en el Gran Mendoza: qué zonas estarán afectadas y hasta qué hora durará

La interrupción del servicio comenzó este miércoles por la mañana y alcanza a distintos sectores. Piden usar el agua con responsabilidad.

Este miércoles 15 de abril, la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) lleva adelante un corte programado de agua potable en distintos puntos del Gran Mendoza.

La medida responde a tareas de mantenimiento clave en la red de acueductos, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.

Según informaron desde la compañía, los trabajos comenzaron a las 8 de la mañana y se espera que el suministro empiece a normalizarse de manera paulatina a partir de las 18 horas.

Zonas afectadas por el corte de agua

La interrupción impacta en áreas específicas de cuatro departamentos:

Ciudad: barrio La Favorita.

barrio La Favorita. Godoy Cruz: distrito Las Tortugas.

Cruz: distrito Las Tortugas. Guaymallén y Luján de Cuyo: el corte abarca una amplia franja que va desde Juan José Paso (Luján) hasta Elpidio González, y desde el Acceso Sur por Costanera hasta Tapón Moyano (Guaymallén).

Algunas recomendaciones

Desde Aysam pidieron a los vecinos tomar precauciones para evitar inconvenientes mientras dure la interrupción:

Reservar agua potable : se aconseja contar con al menos 2 litros por persona en recipientes limpios.

: se aconseja contar con al menos 2 litros por persona en recipientes limpios. Cuidar el tanque domiciliario : utilizar el agua solo para consumo e higiene.

: utilizar el agua solo para consumo e higiene. Evitar consumos innecesarios: no usar lavarropas, lavavajillas ni regar jardines durante el corte.

no usar lavarropas, lavavajillas ni regar jardines durante el corte. Revisar pérdidas: controlar canillas e inodoros para prevenir derroches.

Además, recordaron que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido durante todo el año en Mendoza.