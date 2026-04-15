Corte de agua en el Gran Mendoza: qué zonas estarán afectadas y hasta qué hora durará

La interrupción del servicio comenzó este miércoles por la mañana y alcanza a distintos sectores. Piden usar el agua con responsabilidad.
Este miércoles 15 de abril, la empresa Agua y Saneamiento Mendoza (Aysam) lleva adelante un corte programado de agua potable en distintos puntos del Gran Mendoza.
La medida responde a tareas de mantenimiento clave en la red de acueductos, necesarias para garantizar el correcto funcionamiento del servicio.
Según informaron desde la compañía, los trabajos comenzaron a las 8 de la mañana y se espera que el suministro empiece a normalizarse de manera paulatina a partir de las 18 horas.
Zonas afectadas por el corte de agua
La interrupción impacta en áreas específicas de cuatro departamentos:
- Ciudad: barrio La Favorita.
- Godoy Cruz: distrito Las Tortugas.
- Guaymallén y Luján de Cuyo: el corte abarca una amplia franja que va desde Juan José Paso (Luján) hasta Elpidio González, y desde el Acceso Sur por Costanera hasta Tapón Moyano (Guaymallén).
Algunas recomendaciones
Desde Aysam pidieron a los vecinos tomar precauciones para evitar inconvenientes mientras dure la interrupción:
- Reservar agua potable: se aconseja contar con al menos 2 litros por persona en recipientes limpios.
- Cuidar el tanque domiciliario: utilizar el agua solo para consumo e higiene.
- Evitar consumos innecesarios: no usar lavarropas, lavavajillas ni regar jardines durante el corte.
- Revisar pérdidas: controlar canillas e inodoros para prevenir derroches.
Además, recordaron que el lavado de veredas y vehículos con manguera o hidrolavadora está prohibido durante todo el año en Mendoza.
🚧 El miércoles 15 de abril habrá #CorteDeAguaPotable PROGRAMADO en #Ciudad, #GodoyCruz, #Guaymallén y #LujándeCuyo a partir de las 8 h pic.twitter.com/NtnqvEl5dt
— Aguas Mendocinas (@AguasMendocinas) April 14, 2026