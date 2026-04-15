¿Vuelve a subir la temperatura?

Contingencias Climáticas anunció que este frío no durará mucho y que este jueves volverá a subir la temperatura con una máxima de 28 grados.

Si estás pensando en abrigarte más y empezar a poner las frazadas en las camas, vas a tener que aguantar unos días porque el fresco de este miércoles durará poco y ya el jueves volverá a subir la temperatura. Estos vaivenes se mantendrán ya que para el finde se espera que baje nuevamente.

¿Cómo estará este miércoles 15-04-2026?

Este miércoles estará mayormente nublado con descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados del sector sur.

Máxima: 22°C | Mínima: 14°C

Jueves 16-04-2026

El jueves estará parcial nublado con ascenso de la temperatura, vientos leves del noreste. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 10°C

Viernes 17-04-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Precipitaciones en cordillera.

Máxima: 27°C | Mínima: 12°C

Sábado 18-04-2026

Nubosidad variable con poco cambio de la temperatura, vientos leves del sudeste. Nevadas en cordillera.

Máxima: 28°C | Mínima: 13°C

Domingo 19-04-2026

Mayormente nublado con descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur y precipitaciones aisladas. Parcial nublado en cordillera.

Máxima: 21°C | Mínima: 14°C